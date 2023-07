Temptation Island, le prime parole di Alessia e Davide dopo il falò di confronto

NEWS

Debora Parigi | 11 Luglio 2023

Temptation Island

Cosa hanno detto Alessia e Davide dopo essere usciti da Temptation Island

La terza puntata di Temptation Island 2023, andata in onda ieri sera lunedì 10 luglio, ha visto subito il falò di confronto tra Alessia e Davide. Era stato lui a chiederlo alla fine della seconda puntata dopo aver visto l’uscita che la fidanzata aveva avuto con il single a cui si era avvicinata.

Arrivato lì molto arrabbiato, ma con le idee chiare su quello che provava, tra loro c’è stato un litigio. Lui si è infastidito per le attenzioni che lei aveva dato al single. Lei ha detto che non voleva tornare a casa e ritrovarsi nella stessa situazione di prima cioè con lui che la trattava male e che la faceva sentire sempre sbagliata. Con questa promessa da parte di lui, la coppia ha deciso di uscire insieme dal programma.

Subito dopo il falò, quindi, Alessia e Davide hanno parlato ai microfoni di Witty TV per riferire le loro sensazioni a caldo. “Mi sento libero, ho sfogato quello che dovevo sfogare, ho detto quello che dovevo dire, come giusto che sia”, ha inziato Davide. “Ho tenuto per tanto tempo le cose dentro e non era il caso di continuare così. E sono contento di quello che ho capito in questi giorni. Non siamo mai stati tanto tempo da soli, separati così tanto. E quindi è un’emozione fortissima, ovviamente. Dal primo giorno mi è mancata”.

Alessia ha invece detto: “Ci credo a lui. Però ecco, lui lo sa, facciamo diverse litigate dentro casa. E io non voglio più vivere quella sensazione di pesantezza. Voglio vivere una vita spensierata”. Ha quindi chiesto al fidanzato di prometterle di non giudicarla più, di non trattarla male e di non alzare la voce. Lui ha risposto che lei deve abbracciare solo lui e lui sono lei e ha aggiunto: “Ti ho promesso che metterò una pietra sopra su tutto. Però dimostrami anche tu che hai occhi solo per me”.

Davide ha concluso con un augurio per la coppia: “Io mi auguro un matrimonio, perché non vedo altra donna all’infuori di lei”. Lei in lacrime ha risposto che lo spera e che lo sta chiedendo da una vita.