Nicolò Figini | 5 Marzo 2023

Le parole di Barbara d’Urso

Barbara d’Urso su Spotify cura un podcast di successo che si chiama “Amiche Mie“. Per tale ragione al conduttore di TV Talk, programma al quale la conduttrice ha rilasciato un’intervista, il presentatore Massimo Bernardini le ha posto la seguente domanda:

“In questo periodo abbiamo il podcast Amiche Mie, se potessi convertire questo format in un programma televisivo, con quale collega amica vorrebbe condividere la prima puntata?“.

Come riporta anche il sito Biccy, dopo aver ironizzato affermando “Beh, dovrei fare cento podcast perché sono tutte mie amiche”, Barbara d’Urso ha risposto in maniera più seria. Prima ha citato alcuni uomini professionisti del settore: “Non mi viene in mente nessuna in questo momento. Carlo Conti! Gerry Scotti!“. Successivamente ha fatto i nomi di due colleghe che lavorano in Rai: “Antonella Clerici, Milly Carlucci.. Sto facendo un omaggio alla Rai“.

Già in passato la d’Urso aveva menzionato alcune tra le professioniste della TV italiana che più stima. In quel caso, però, aveva fatto anche dei nomi di donne che lavorano a Mediaset:

“Nelle donne mi piace Maria De Filippi, Milly Carlucci è molto brava. Poi c’è Silvia Toffanin, sono anni che fa quella trasmissione ed ha fatto un bel percorso ed è arrivata molto in alto. Ce ne sono anche altri, ma adesso non mi vengono in mente”.

Lo stesso vale per gli uomini. Già qualche mese fa Barbara d’Urso aveva citato sempre Gerry Scotti e Carlo Conti, aggiungendo anche Paolo Bonolis. Ha fatto anche una precisazione: “Poi sai, quando mi fate queste domande mi dimentico sempre di qualcuno. Poi titolano che mi piacciono loro e gli altri no”.

Chissà se Massimo Bernardini le avrà dato un’idea per creare un nuovo show su Canale 5 con qualche collega che tanto apprezza. Staremo a vedere. Nel frattempo seguiteci per non perdervi tante altre news.