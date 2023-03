NEWS

Nicolò Figini | 5 Marzo 2023

LDA ha raccontato in TV il suo percorso difficile verso la notorietà e del momento in cui aveva quasi deciso di abbandonare la musica

Il racconto di LDA

Ieri sera dopo la prima serata con The Voice Kids, su Rai 1 è andato in onda un nuovo appuntamento con “Ciao Maschio“, programma condotto da Nunzia De Girolamo. La trasmissione ha avuto come ospite, tra gli altri, LDA. L’ex allievo di Amici ha parlato delle prime esperienze nel campo della musica:

“Sono andato in un locale a Napoli, c’erano 500 persone. Inizio a cantare e, te lo giuro, ne restano tre, due erano miei amici. Ma tre di numero, eh! Sono tornato a casa distrutto e ho detto: ‘io non posso fare questo nella vita’. Lì è la prima volta che mi è mancato il coraggio di continuare”.

Quello che fa male… @LDAilvero lo rivela a #CiaoMaschio: «C'erano 500 persone in un locale, inizio a cantare e ne restano 3»



Dopo aver affrontato questa delusione, quindi, LDA ha pensato di abbandonare il sogno di diventare un cantante. Ha rivelato di aver totalmente messo da parte il progetto e di essere arrivato addirittura al punto di spegnere la radio quando entrava in macchina: “Io per quattro/cinque mesi non ho ascoltato musica, non ho fatto musica, entravo in macchina e spegnevo la radio”,

A un certo punto, però, prende il coraggio a quattro mani e decide di portare “Quello che fa male” ad Amici. Qui ottiene il successo tanto desiderato e oggi può anche vantare una partecipazione al Festival di Sanremo. Vedremo cosa attenderà nel prossimo futuro il cantante. Sicuramente sarà costellato da tantissime soddisfazioni.

