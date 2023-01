Amici 22, le parole di Valeria accendono una nuova teoria del web (che coinvolge Samuel)

NEWS

Debora Parigi | 17 Gennaio 2023

Amici 22

Una nuova teoria sul Capodanno-gate di Amici 22

Dopo aver visto ieri il daytime di Amici 22 che ha riguardato le vicende successive alla puntata di domenica, sul web si sono fatte strada nuove teorie. Poiché c’è stato un confronto tra gli allievi che hanno subito il provvedimento disciplinare e gli altri della scuola, sono sorte nuovi elementi che hanno anche un po’ confuso i telespettatori. Gli studenti “innocenti” hanno parlato di situazione tranquilla e serena dopo l’isolamento degli altri sei. Così in tanti hanno pansato che quello che è avvenuto a Capodanno in casetta possa riguardare episodi di bullismo. C’è chi parla di uno scherzo finito male.

Poi ieri sera sono uscite le prime dichiarazioni di Valeria, eliminata dalla scuola dopo una sfida con Cricca. La cantante ha quindi rotto il silenzio, ma non ha raccontato cosa è accaduto. Ha però riferito che avrebbe preferito che i filmati fossero stati mostrati. Anche per far capire al pubblico il vero coinvolgimento di ognuno dei sei nella vicenda. E anche per evitare di alimentare teorie totalmente false e anche irrispettose. Ma ha anche aggiunto che comprende questa scelta di non mostrare video per tutelare dei minori. Queste le sue parole esatte: “Capisco anche la scelta di non farlo per tutela di minori. Ma se i video fossero stati mostrati si sarebbe vista la mia totale ingenuità e inconsapevolezza di tutto. Non sto qui a raccontare quello che è successo, perché non spetta a me”.

Proprio questo “tutela dei minori” ha fatto scattare una nuovissima teoria riguardo il Capodanno-gate di Amici 22. Infatti dei sei ragazzi coinvolti e isolati dalla produzione nessuno è minorenne. Anche Maddalena, che è la più piccola di quel gruppo, ha già compiuto 18 anni. Il compleanno c’è stato a novembre. Quindi perché parlare di minorenni?

Questa novità ha fatto pensare che ciò che è accaduto ha coinvolto altri ragazzi della scuola. E ciò andrebbe ad avvalorare la tesi del bullismo: un gesto brutto fatto noi confronti di qualcuno. Un gesto che da parte di loro sei potrebbe essere partito come uno scherzo, ma che poi potrebbe essere andato molto oltre. E di tutti gli altri del gruppo, un solo allievo è ancora minorenne. Stiamo parlando di Samuel che proprio nel daytime di ieri più volte è stato inquadrato. E ha riferito di essersi sentito più libero durante la scorsa settimana. Anche Aaron era coinvolto perché cambiato in positivo in quella settimana. Ma lui ha compiuto 18 anni a settembre.

Ovviamente quello che abbiamo riportato è solo una teoria che è uscita da alcuni utenti che hanno riflettutto sulle parole di Valeria. Potrebbe esserci nulla di vero. Proprio la cantante magari si è confusa nel parlare di minorenni, oppure faceva riferimento ai minorenni che guardano il programma.