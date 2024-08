Stando elle ultime indiscrezioni sembrerebbe che Barbara d’Urso sia in trattative per Ballando con le stelle

In queste ultime ore si stanno diffondendo dei rumor in merito alla possibile partecipazione di Barbara d’Urso a Ballando con le stelle. Ecco tutte le novità.

Gli ultimi rumor su Barbara d’Urso

La nuova edizione di Ballando con le stelle è praticamente alle porte perché Milly Carlucci partirà in anticipo rispetto al solito. La data di inizio è prevista per la fine di settembre 2024 e i concorrenti sono stati quasi tutti annunciati. Ormai ne mancano solo due, ma la conduttrice stessa sui social ha affermato che si tratta di nomi importati e per tale ragione vuole lasciarli in sospeso ancora per qualche tempo.

Tuttavia si stanno diffondendo delle indiscrezioni per quanto riguarda una sua collega molto amata e che sul piccolo schermo non si vede da diversi mesi. Stiamo parlando di Barbara d’Urso, della quale si vocifera da svariate settimane per quanto riguarda un suo ingresso nel cast dello show danzante di Rai 1. Milly è sempre stata molto vaga sulla questione:

“Se la vorrei? Io non rivelo le mie manovre. James Bond non dice come fa a esserlo, lo fa e basta”.

Nelle ultime ore sono spuntati dei rumor rilasciati da Davide Maggio sul futuro di Barbara d’Urso a Ballando con le stelle. Viene affermato che le trattative sarebbero in corso già da un po’, ma non si riuscirebbe a trovare un punto d’incontro. La Carlucci la vorrebbe come concorrente, ma la collega sarebbe titubante e per questo motivo si starebbe pensando a una sua apparizione come ballerina per una notte:

“[…] L’unica strada al momento percorribile sembra quella dell’ospitata danzereccia per una notte. […] La d’Urso potrebbe ben chiedere come contropartita un ruolo in giuria nello show primaverile della Carlucci […]”.

Cosa accadrà con precisione al momento non è ancora dato saperlo ma vi terremo informati non appena ne sapremo di più.