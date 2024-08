Mancano ormai solamente due nomi e il cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle sarà al completo. Stando a quanto si mormora nelle ultime ore, uno dei concorrenti potrebbe arrivare direttamente dalle Olimpiadi 2024.

Un campione olimpico nel cast di Ballando con le Stelle?

Manca un mese e mezzo alla partenza della nuova edizione di Ballando con le Stelle e ormai tutto inizia a essere pronto per il ritorno dell’amato talent show. Solo pochi giorni fa i social della fortunata trasmissione in onda su Rai 1 hanno annunciato il cast ufficiale, che anche quest’anno è ricco di grandi nomi, tuttavia le sorprese non sono finite qui.

LEGGI ANCHE: Atleta indossa una maschera che copre l’intero volto in gara durante le Olimpiadi: la spiegazione (VIDEO)

Milly Carlucci, da anni conduttrice di Ballando, ha svelato che nei prossimi giorni verranno annunciati altri due concorrenti, sui quali a oggi c’è ancora molto mistero.

Poco fa però a fare chiarezza ci ha pensato TvBlog, che ha sganciato una bomba. Pare infatti che la Carlucci abbia puntato tre campioni olimpici e che dunque uno dei prossimi concorrenti del talent possa arrivare direttamente dalle Olimpiadi di Parigi 2024, precisamente dal mondo della scherma.

Secondo il portale dunque nel cast di Ballando con le Stelle potrebbe esserci uno tra Tommaso Marini, Filippo Macchi e Rossella Fiamingo. Ma non è finita qui. Stando alle indiscrezioni, pare che Milly Carlucci abbia avuto contatti anche con Alice D’Amato, che tuttavia a causa degli allenamenti potrebbe non riuscire a prendere parte al talent.

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox del 9 agosto: amore tormentato per il Cancro, nervosismo per i Gemelli

Si mormora infine che il secondo e ultimo nome da annunciare arrivi direttamente dal mondo della tv. A chiudere il cast potrebbe infatti esserci un’attrice di Mare fuori e Di4ri. Precisiamo tuttavia che al momento si tratta solo di voci di corridoio e vi invitiamo ad attendere l’annuncio ufficiale da parte dei canali del talent show per scoprire chi saranno gli ultimi due concorrenti della prossima edizione.