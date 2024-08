In queste ore Barbara d’Urso ha informato i fan che metterà in vendita gli abiti indossati a Mediaset per scopo benefico. Dove e quando

Questo pomeriggio Barbara d’Urso è apparsa sui social per informare i suoi fan che metterà in vendita gli abiti che ha indossato all’interno dei programmi Mediaset in questi ultimi 20 anni. Ecco il video in cui rivela dove e perché.

L’iniziativa benefica di Barbara d’Urso

Barbara d’Urso è tornata a far parlare di sé sui social ma non per quanto riguarda la sua prossima apparizione televisiva. Purtroppo i fan dovranno ancora attendere per scoprire dove poterla di nuovo seguire sul piccolo schermo. Questa volta su TikTok ha informato i follower che ha deciso di mettere in vendita gli abiti indossata a Mediaset in questi 20 lunghi anni di lavoro:

“Ragazzi, sto per condividere con voi una cosa molto bella. Come sapete un anno fa si è interrotto in maniera brusca il mio contratto con Mediaset, che durava da tanti anni. Mi hanno dato tanto e io ho dato tutto il mio cuore.

A gennaio l’azienda ha svuotato i camerini con tutte le mie cose ed è partito un enorme tir con dentro tutti i miei vestiti. Ho pensato di usare la maggior parte degli abiti per aiutare qualcuno”.

Si parla di outfit visti nei vari programmi, come per esempio il Grande Fratello, La Fattoria, Reality Circus e ovviamente Domenica Live. Tutto ciò avrà scopo benefico perché collaborerà con l’associazione ‘Arimo”, che si occupa di aiutare i ‘giovani fragili‘. L’evento si terrà il 20 e 21 settembre 2024 presso i Bagni Misteriosi a Milano durante la settimana della moda.

#dietrolequinte ♬ suono originale – Barbara d’Urso @barbaracarmelitadurso MESSAGGIO IMPORTANTE ♥️ ♥️ Oggi vi parlo di un’inziativa a cui tengo tantissimo. Il 20 e il 21 settembre sarò ai Bagni Misteriosi di Milano per un appuntamento speciale. Saranno in vendita a scopo benefico gli abiti e gli accessori che ho indossato negli ultimi vent’anni nelle mie trasmissioni. L’INTERO RICAVATO sarà devoluto ad Arimo, un’associazione a indirizzo sociale che realizza progetti per aiutare adolescenti e giovani adulti con fragilità. Sul sito https://www.arimo.eu/iniziative/col-nostro-cuore.html trovate tutte le informazioni su Arimo e sull’evento, che avrà una parte di vendita anche online per chi non potrà esserci in presenza a Milano. Grazie col ❤️ #colcuore

Ha assicurato che l’associazione, per garantire la tracciabilità dei vestiti venduti, accetterà solo i pagamenti con carta di credito. Inoltre verrà pubblicata anche una relazione per la piena trasparenza delle transazioni. Alla fine del video mostra alcuni abiti iconici e che hanno fatto la storia delle sue trasmissioni. Voi ve li ricordavate?