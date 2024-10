Ieri sera ad arrivare ad Affari Tuoi è stato Mattia. Nel corso della sua partita però il concorrente ha fatto una battuta a doppio senso che ha fatto divertire il web. Non è così mancata la pronta reazione di Stefano De Martino.

Affari Tuoi a tinte hot

Prosegue questa fortunata edizione di Affari Tuoi, che sta ottenendo un successo incredibile. Quest’anno per la prima volta alla conduzione del celebre game show di Rai 1 c’è Stefano De Martino, che ha preso in mano le redini del programma sostituendo Amadeus. In brevissimo tempo così il presentatore partenopeo ha portato a casa dei risultati incredibili e gli ascolti sono schizzati alle stelle.

Solo ieri nel mentre è andata in onda una nuova puntata e a giocare la sua partita è stato Mattia, proveniente dall’Umbria e soprannominato D’Artagnan. Il concorrente, che di mestiere fa l’allevatore di galline, è stato accompagnato da sua moglie Serena e fin da subito si è conquistato la simpatia del pubblico e del web. A un tratto però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha fatto sorridere i telespettatori. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Nel corso della partita il Dottore ha offerto a Mattia un assegno da 37mila euro oppure la possibilità di fare un altro tiro. A quel punto il concorrente di Affari Tuoi, volendo proseguire il gioco, ha fatto una battuta a doppio senso che non è sfuggita ai più. Mattia ha infatti affermato: “Stefano io c’ho voglia”. Immediata la reazione di Stefano De Martino, che tra le risate generali ha dichiarato: “E lo devi dire a lei, mica a me. Che vuoi da me? Capisco che siamo entrati in confidenza, ma non sei proprio il mio tipo”.

Il momento ha fatto divertire il pubblico e sui social non sono mancate le battute degli utenti. Mattia nel mentre poco dopo ha accettato una nuova offerta del Dottore e ha portato a casa 44mila euro.