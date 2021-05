Chi è Barbara Pravi: canzone cantante Francia Eurovision 2021

Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere su Barbara Pravi, la cantante proveniente dalla Francia e in gara all’Eurovision Song Contest 2021 con la canzone Voilà. Tutto sulla sfera personale e quella professionale.

Chi è Barbara Pravi

Nome e Cognome: Barbara Pravi (Piévic)

Data di nascita: 10 aprile 1993

Luogo di Nascita: Parigi

Età: 28 anni

Altezza: 1 metro e 65 centimetri

Peso: 53 kg

Segno zodiacale: Ariete

Professione: cantante

Fidanzata: sì

Figli: non ha figli

Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile

Profilo Instagram: @babpravi

Barbara Pravi biografia, età e altezza

Chi è Barbara Pravi? La cantante francese nasce a Parigi il 10 aprile 1993. Di conseguenza la sua età attuale è di 28 anni e ha un’altezza pari a 1 metro e 65 centimetri circa. Cresce in una famiglia multi-culturale. Questo perché i nonni hanno varie origini. Questi, infatti, provenivano dalla Serbia, dalla Polonia, dall’Iran e dal Nord Africa. Il suo cognome d’origine, infatti, è Plévic, di derivazione serba. Come leggiamo anche sul sito ufficiale dell’Eurovision, infatti:

Questa apertura mentale e culturale risiede alla base dell’istruzione e dell’etica di Barbara. Si tratta di una caratteristica importante che determina la sua persona.

Andiamo, adesso, a scoprire qualcosa in più circa la vita privata di Barbara Previ…

Vita privata

Nella sua vita privata Barbara Pravi pare che sia una grande sostenitrice dei diritti delle donne. Lei, infatti, ha preso parte alla registrazione del brano Debout les femmes, canzone ufficiale del Mouvement de Libération des Femmes. Ma sotto la sfera sentimentale cosa sappiamo?

L’artista non ha avuto di certo una vita facile. Secondo quanto ha dichiarato lei in un’intervista a Libèration, e riporta anche il sito CloserMag, all’età di 17 anni è rimasta incinta e ha deciso di abortire. Questa situazione si ripeterà altre due volte. In più ha rivelato che il compagno dell’epoca la picchiava ma per fortuna ha deciso di sporgere denuncia:

Mi sono costretta a partire e a non pensare più al passato. A non chiedermi più che cosa avevo fatto per meritarlo.

Pare, però, che oggi Barbara Previ abbia ritrovato l’amore. Sulle pagine del giornale citato in precedenza, infatti, si legge: “Il suo amico attuale fa dei podcast per Arte e Spotify. Lei preferisce vedersi a casa del ragazzo. Specialmente perché lui cucina molto bene mentre lei sa preparare solo i maccheroni al formaggio“. Purtroppo non ne conosciamo l’identità.

Passiamo, perciò, alla carriera…

La carriera di Barbara Pravi

La carriera di Barbara Pravi nasce nel 2015 quando firma un contratto con la Capitol Records. L’anno seguente, quindi, interpreta la canzone On m’appelle Heidi, tratta dal film Heidi. Di lì a poco, quindi, ottiene il ruolo di Solange Duhamel nel musical Un été 44. Solo nel 2017, però, esce il primo singolo ufficiale intitolato Pas Grandir, il quale viene rilasciato con l’EP che porta il suo nome.

Tra il 2017 e il 2018 parte con il suo primo tour insieme a Florent Pagny. Poco più tardi, poi, accantona la parte pop che ha caratterizzato il primo album e cambia manager scegliendo di lavorare con Élodie Papillon Filleul. Nel 2020, quindi, rilascia il CD Reviens pour l’hiver per il quale ha scritto tutte le canzoni. L’8 marzo 2021, in occasione della giornata internazionale dei diritti delle donne incide un altro EP, ovvero Les Prières. Inoltre collabora anche con molti altri artisti scrivendo brani per loro. Tra questi, per esempio, possiamo citare Yannick Noah, Julie Zenatti, Jaden Smith, Angelina, ecc…

Ecco, adesso, nel dettaglio la discografia di Barbara Pravi…

Canzoni

Nel corso della sua carriera l’interprete ha scritto diverse canzoni. Ha, infatti, pubblicato due CD (Berbara Pravi e Reviens pour l’hiver) e l’LP intitolato Les prières. Tra i singoli estratti, quindi, possiamo ricordare i seguenti:

On m’appelle Heidi (2016)

(2016) Pas grandir (2017)

(2017) You are the Reason (French Duet Version con Calum Scott) – 2018

(French Duet Version con Calum Scott) – 2018 Le Malamour (2019)

(2019) Reviens pour l’hiver (2020)

(2020) Chair (2020)

(2020) Voilà (2020)

Dove seguire Barbara Pravi: Instagram e social

Dove seguire Barbara Pravi se foste interessati a conoscere la sua vita? La risposta è molto semplice. La cantante della Francia, infatti, ha una pagina Facebook che conta più di 22mila seguaci, così come su Twitter dove ne ha quasi 9mila. L’account più seguito, tuttavia, è quello Instagram. Qui, infatti, ha un totale di più di 89mila follower.

Purtroppo non riusciamo a estrapolare altri dettagli sulla sua vita privata. Questo perché non ne dà la possibilità. Il tutto verte sulla carriera professionale. Vediamo, perciò, molti video e foto che la raffigurano in compagnia di colleghi o in caso di successi lavorativi.

Barbara Pravi all’Eurovision 2021

Nel 2020 Barbara Pravi partecipa all‘Eurovision France, c’est vous qui décidez, il quale selezione l’artista che poi andrà all’Eurovision Song Contest 2021. Infatti si piazza al primo posto grazie al brano Voilà ottenendo 204 punti grazie ai voti della giuria e del televoto.

Testo e canzone

La canzone Voilà, che Barbara Pravi presenterà anche nella finale dell’Eurovision 2021, è stata scritta dall’interprete, da Lili Poe e da Igit. Qui di seguito, quindi, possiamo leggere un piccolo estratto del testo:

Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis. Me voilà même si mise à nue j’ai peur, oui. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu’il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d’une autre ne vous diront pas. C’est peu de choses mais moi tout ce que j’ai, je le dépose là.

Infine, ecco gli altri cantanti in gara all’Eurovision 2021…

I concorrenti dell’Eurovision 2021

Adesso, oltre a Barbara Pravi con la canzone Voilà, andiamo a scoprire tutti gli altri concorrenti in gara all’Eurovision Song Contest 2021. Ecco, perciò, la lista completa nell’ordine di apparizione in scaletta il 22 maggio (la Francia è la ventesima esibizione):

Cipro, Elena Tsagkrinou con El Diablo Albania, Anxhela Peristeri con Karma Israele, Eden Alene con Set Me Free Belgio, Hooverphonic con The Wrong Place Russia, Maniža con Russian Woman Malta, Destiny con Je me casse Portogallo, The Black Mamba con Love Is on My Side Serbia, Hurricane con Loco loco Regno Unito, James Newman con Embers Grecia, Stefania con Last Dance Svizzera, Gjon’s Tears con Tout l’Univers Islanda, Daði & Gagnamagnið con 10 Years Spagna, Blas Cantó con Voy a quedarme Moldavia, Natalia Gordienko con Sugar Germania, Jendrick con I Don’t Feel Hate Finlandia, Blind Channel con Dark Side Bulgaria, Victoria con Growing Up Is Getting Old Lituania, The Roop con Discoteque Ucraina, Go_A con Šum Francia, Barbara Pravi on Voilà Arzebaijan, Efendi con Mata Hari Norvegia, Tix con Fallen Angel Paesi Bassi, Jeangu Macrooy con Birth of a New Age Italia, Maneskin con Zitti e buoni Svezia, Tusse con Voices San Marino, Senhit feat. Flo Rida con Adrenalina

