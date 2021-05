Chi è Destiny Chukunyere: canzone cantante Malta, Eurovision 2021

Attraverso questa scheda conoscitiva scopriamo insieme chi è Destiny Chukunyere, cantante maltese in agli Eurovision 2021 con la canzone Je me casse. Ecco alcune curiosità che la riguardano: età, vita privata, carriera e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Destiny Chukunyere

Nome e Cognome: Destiny Chukunyere

Data di nascita: 29 agosto 2002

Luogo di Nascita: Birchircara (o Birkirkara)

Età: 18 anni

Altezza: Informazione non disponibile

Peso: Informazione non disponibile

Segno zodiacale: Vergine

Professione: cantante

Fidanzato: Informazione non disponibile

Figli: Destiny non ha figli

Tatuaggi: Destiny non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @destinyofficial_x

Destiny Chukunyere età, altezza e biografia

Cosa conosciamo della biografia di Destiny Chukunyere? La cantante è nata a Birchircara il 29 agosto 2002, sotto il segno della Vergine. L’età corrisponde quindi a 18 anni. Non abbiamo informazioni, invece, per quel che riguarda peso o altezza.

Sebbene sia nata a Malta, Destiny è di origini nigeriane, da parte di suo padre, mentre sua madre è maltese. E proprio a proposito dei suoi genitori, suo papà è l’ex calciatore nigeriano Ndubisi Chukunyere. La giovane artista ha due fratelli minori: la sorella Melody e il fratello Isaiah.

Tra le altre curiosità sappiamo poi che ha frequentato la scuola secondaria nella città di Ħamrun. Come vedremo nel paragrafo dedicato alla carriera, Destiny ha partecipato a vari concorsi musicali. Concentriamoci prima sulla sua vita privata.

Vita privata

Non abbiamo grandi informazioni, purtroppo, per quel che riguarda la vita privata di Destiny Chukunyere.

La cantante di Malta è davvero molto riservata e, oltre ai successi lavorativi, non emerge troppo riguardo al suo mondo lontano dai riflettori.

Non siamo in grado di dirvi nulla nemmeno per quel che riguarda la sfera sentimentale.

Attualmente dunque non sappiamo se Destiny è single o fidanzata. Appena ci saranno notizie più dettagliate non esiteremo ad informarvi.

Dove seguire Destiny Chukunyere: Instagram e social

Se volete restare sempre in contatto e aggiornati su Destiny Chukunyere, avete modo di poterla seguire attraverso i profili che vi elencheremo. La cantante, infatti, è molto presente su Instagram, social dove vanta oltre 45.300 follower.

Qui racconta a pieno la sua vita artistica e sta aggiornando costantemente i suoi fan dell’importante percorso che sta facendo all’Eurovision Song Contest 2021. Sono presenti immagini tratte da shooting, ma anche selfie e video di alcune sue esibizioni e non solo.

Possiamo trovarla anche su Facebook (qui conta 47.565 utenti) e Twitter, anche se c’è da dire che entrambi gli account sono i meno utilizzati dalla giovane artista.

La carriera di Destiny Chukunyere

Il percorso artistico di Destiny Chukunyere parte dal 2014. La promettente artista ha partecipato a tanti concorsi canori come il Festival Kanzunetta Indipendenza 2014 dove è arrivata terza con la canzone Festa t’Ilwien. Successivamente ha vinto l’Asterisks Music Festival, ma anche Sanremo Junior nel nostro Paese.

La svolta della sua giovane carriera è arrivata però nel 2015, quando Destiny Chukunyere ha trionfato nella selezione nazionale maltese e si è aggiudicata un posto al Junior Eurovision Song Contest 2015, in Bulgaria. Alla manifestazione si è presentata con il brano Not My Soul ed ha ottenuto la vittoria con 185 punti, battendo il record della spagnola María Isabel nel 2004.

Sempre nello stesso anno gli è stata conferita anche la medaglia al valore, Midalja għall-Qadi tar-Repubblika. Riconoscimento davvero importante per una giovane cantante come lei.

Così la carriera di Destiny è proseguita. Durante i primi mesi del 2017, ha partecipato all’undicesima edizione di Britain’s Got Talent. Ai casting ha portato Think, brano famosissimo di Aretha Franklin. Grazie ad una magistrale interpretazione ha ricevuto i complimenti dei giudici e del produttore Simon Cowell. Ha preso parte alla seconda semifinale del programma, ma non è riuscita ad arrivare in finale.

A seguire nel 2019 Destiny ha partecipato alla seconda edizione di X Factor Malta, come leggeremo nel dettaglio nel paragrafo indicato. Poi l’occasione chiamata Eurovision Song Contest 2020, diventando la seconda vincitrice del Junior Eurovision Song Contest a partecipare, solo dopo le Tolmačëvy Sisters. Il suo brano scelto è All of My Love, ma non ha potuto careggiare a causa della pandemia. È stata riconfermata però per il 2021.

X Factor Malta

Poco prima della fine del 2019, Destiny Chukunyere ha partecipato alla seconda edizione di X Factor Malta.

Il suo talento ha colpito tutti ed è stata scelta nella categoria ‘ragazze’ guidata da Ira Losco.

Il percorso di Destiny a X Factor è stato molto importante, dopo la fase degli Home Visit, ha avuto la possibilità di essere scelta anche per i Live del talent musicale.

Ma le sorprese per lei non sono di certo finite qui, perché la cantante è riuscita ad ottenere un pass per la finale e battere la concorrenza avversaria, portandosi così a casa il titolo di vincitrice.

Album e canzoni

Al momento Destiny Chukunyere non ha all’attivo un album vero e proprio, ma solo dei singoli dal 2014 ad oggi.

Ecco quali sono le sue canzoni più famose:

2014 – Festa t’Ilwien

2015 – Not My Soul

2016 – Embrace

2016 – Fast Life (Ladidadi)

2020 – All of My Love

2021 – Je me casse

E proprio Je me casse è stata scelta per rappresentare Malta all’Eurovision 2021…

Destiny Chukunyere all’Eurovision 2021

C’è anche Destiny Chukunyere nell’elenco dei grandi protagonisti dell’Eurovision. La cantante avrebbe dovuto partecipare già lo scorso anno ma, a causa della pandemia da Covid-19, l’evento è stato annullato e posticipato a quest’anno. Il brano scelto per quell’occasione era All of My Love.

Fortunatamente però l’artista è stata riconfermata a rappresentare la sua terra per questa nuova edizione della kermesse canora. A marzo Destiny ha annunciato la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest 2021, con un post sui social. Qui ha spiegato di cosa parla la sua canzone, dal titolo Je me casse:

“Le parole non possono descrivere le emozioni che sto vivendo in questo momento. Questa canzone è dedicata a quelle donne là fuori che in un modo o nell’altro si sentono messe da parte. Possiamo farlo da soli e possiamo davvero far accadere grandi cose quando crediamo in noi stessi e ci mettiamo al lavoro!”

Ha scritto la cantante. Un bel messaggio il suo, che la porta ad essere tra i favoriti all’Eurovision 2021. Scopriamo adesso insieme il testo della sua canzone.

Testo e canzone

All’Eurovision Song Contest 2021 Destiny Chukunyere si presenta con una canzone importante, dal titolo Je me casse. Si tratta infatti, come abbiamo detto, di un inno alla rivincita delle donne.

Ma leggiamo insieme una parte del testo del brano in gara:

“So baby, it’s not a maybe

Yeah, I’m too good to be true

There’s nothing in it for you

So if I show some skin

Doesn’t mean I’m giving in

Not your baby

Je me casse”

Questo dunque un piccolo passaggio di Je me casse, la canzone scelta da Destiny per conquistare il pubblico dell’Eurovison Song Contest 2021. Ma vediamo chi sono tutti gli altri artisti con cui dovrà vedersela…

I concorrenti dell’Eurovision 2021

Sono in totale 26 i concorrenti di questa edizione dell’Eurovision 2021 che sono riusciti ad accedere alla fase finale, in programma sabato 22 maggio. In elenco troviamo non solo Destiny Chukunyere con la sua Je me casse. Ecco chi sono tutti gli altri:

Cipro, Elena Tsagkrinou con El Diablo Albania, Anxhela Peristeri con Karma Israele, Eden Alene con Set Me Free Belgio, Hooverphonic con The Wrong Place Russia, Maniža con Russian Woman Malta, Destiny con Je me casse Portogallo, The Black Mamba con Love Is on My Side Serbia, Hurricane con Loco loco Regno Unito, James Newman con Embers Grecia, Stefania con Last Dance Svizzera, Gjon’s Tears con Tout l’Univers Islanda, Daði & Gagnamagnið con 10 Years Spagna, Blas Cantó con Voy a quedarme Moldavia, Natalia Gordienko con Sugar Germania, Jendrick con I Don’t Feel Hate Finlandia, Blind Channel con Dark Side Bulgaria, Victoria con Growing Up Is Getting Old Lituania, The Roop con Discoteque Ucraina, Go_A con Šum Francia, Barbara Pravi con Voilà Arzebaijan, Efendi con Mata Hari Norvegia, Tix con Fallen Angel Paesi Bassi, Jeangu Macrooy con Birth of a New Age Italia, Maneskin con Zitti e buoni Svezia, Tusse con Voices San Marino, Senhit feat. Flo Rida con Adrenalina

Solo uno di loro riuscirà a trionfare. Sarà Destiny Chukunyere a prevalere su tutti? Lo scopriremo solo stasera con la finale dell’Eurovision 2021.

