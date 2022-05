1 Barù ha una nuova fiamma?

Come tutti ben sappiamo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 è nato un legame speciale tra Barù e Jessica Selassié. Proprio quest’ultima ha più volte ammesso di essere interessata all’imprenditore e di voler approfondire la conoscenza. Sul web intanto centinaia di persone hanno supportato questa coppia, con la speranza che dopo la fine del reality tra i due nascesse l’amore. Le cose tuttavia non sono andate in questo modo e a oggi gli ex Vipponi pur essendo in ottimi rapporti sono rimasti soltanto amici. Proprio il nipote di Costantino Della Gherardesca in una recente intervista, parlando del suo legame con la Selassié, ha affermato:

“Siamo amici, siamo ancora amici, non sono uno timido sessualmente, se una mi piace mi faccio avanti, non so perché non l’ha capito, devi chiedere a lei. I fatti sono che non stiamo insieme adesso. Siamo amici, basta. Nessuna era il mio tipo, non me ne frega niente di andare in televisione e farmi le storie d’amore. Molta gente lo fa perché non ha nulla da dire, allora gioca a fare la coppietta e queste cose qui. Ci sono coppie che ci giocano su questa cosa. Abbiamo un fandom enorme sui Jerù che sono anche tanto carini e non li vorrei nemmeno deludere, però stanno capendo che non c’è nulla, sono fantastici i Jerù ci sono ancora e ci stanno molto vicini. Io e Jessica ci seguiamo sui social ma io ho 40 anni che vuol dire ci seguiamo i social ma di che mi tocca parlare”.

In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno infatti riportato le segnalazioni di alcuni utenti che hanno beccato proprio Barù in compagnia di una famosa modella. Parliamo di Ludovica Perissinotto, che in passato ha partecipato anche a Miss Italia. Attualmente però non è chiaro che tipo di rapporto ci sia tra i due e non è da escludere che ci sia soltanto una semplice amicizia.

In attesa di saperne di più, andiamo a rivedere perché il nipote di Costantino Della Gherardesca ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip 6.