Per Jessica Selassié le incomprensioni e le discussioni con Barù stanno iniziando a diventare abbastanza pesanti. Ieri sera Alfonso Signorini ha affrontato questo tema e la Principessa ha scoperto cos’ha detto il vippone sul suo conto:

Non me ne frega un c***o di fare flirt qui dentro e lo dico dal giorno uno del mio GF Vip. Anzi che vadano a fare in c**o quelli che fanno le storielle qui dentro. Sono loro a cercare storie d’amore qui per dire qualcosa. Mi dicono che sono stratega, ma se lei mi sta dietro da due mesi e non ho mai fatto nulla.

Poi sta cosa delle principesse, ma basta dai. Anche se vieni da una famiglia nobile c’è bisogno di dire che sei una principessa? No, i nobili non dicono che sono principesse o marchesi. La trovo una cosa burina e di marketing. Che c***o me ne frega se sei una principessa. Alla fine siamo tutti figli di giardinieri e stallieri che si sono fatti una contessa.