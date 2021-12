La confessione di Barù al Grande Fratello Vip

La Casa del Grande Fratello Vip in queste ultime settimane ha accolto nuovi concorrenti e tra questi figura anche Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona, discendente di una delle famiglie nobili d’Italia e nipote di Costantino della Gherardesca. Noi tutti l’abbiamo conosciuto con il nome Barù e così si fa chiamare anche dagli altri inquilini del reality show, felici del suo arrivo.

In questi giorni Barù ha dimostrato ai suoi compagni d’avventura, così come ai telespettatori, di essere un personaggio molto diretto e senza troppi peli sulla lingua. Si sta dando da fare con le faccende domestiche e spesso lo vediamo in cucina a disposizione degli altri per la preparazione di pranzi e cene. Nella giornata di ieri il gieffino ha fatto una confessione per quanto riguarda la sua vita privata. Il tutto è nato da una frase di Nathaly Caldonazzo che sta facendo discutere sui social: “Gli uomini stanno passando all’altra sponda”, ha detto la showgirl. Di getto proprio Barù ha rivelato: “Io sono fluido…prendo quello che viene”.

A quel punto Nathaly Caldonazzo gli ha chiesto se fosse serio o scherzasse. Lui piuttosto deciso ha ribattuto ancora: “No, ma va di moda dirlo, mi piace l’anima delle persone”, facendo poi una battuta, come potete leggere dal dialogo riportato sotto da un utente su Twitter. Ci sono diversi post che hanno condiviso questa conversazione tra Barù e la bionda showgirl.

Nathaly: "Gli uomini stanno passando all'altra sponda"

Barù: "Io sono fluido…prendo quello che viene"

Nathaly: "Davvero?"

Barù: "No…mi piace l'anima delle persone ma avrei il problema con l'uccello"

Nathaly: "Non ti piace?"

Insomma la schiettezza di Barù sembra essere davvero molto apprezzata dal pubblico e dagli altri coinquilini e durante il suo percorso al Grande Fratello Vip stiamo scoprendo tanti lati del suo carattere, così come della sua sfera privata. Ha già fatto, infatti, qualche rivelazione per quel che riguarda il suo passato (QUI NEL DETTAGLIO)

