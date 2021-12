L'ex fidanzata di Alessandro Basciano, Eriona Sulejmani, non gli risparmia delle critiche. Le sue parole in un messaggio a Casa Chi

Alessandro Basciano nel periodo estivo ha fatto molto parlare di sé per la storia, seppur breve, con Erjona Sulejmani, ex del calciatore dello Zurigo, Blerim Džemaili. A riportarne la notizia era stato Amedeo Venza, amico dell’ex tentatore di Temptation Island, sui social. Non aveva però specificato i motivi della rottura, che sembra aver molto ferito il ragazzo, come raccontato dall’opinionista. Questo lo stralcio di un articolo de Il Corriere dello Sport del 6 settembre 2021, ripreso poi da Biccy e da Il Sussidiario.net, che racconta l’accaduto:

“Erjona Sulejmani e Alessandro Basciano si sono lasciati. È durato poco l’amore tra l’ex di Blerim Džemaili e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. I due erano usciti allo scoperto lo scorso giugno, postando su Instagram una serie di foto romantiche scattate durante una vacanza in Puglia. Con la fine dell’estate, però, si è spento anche questo sentimento che sembrava così forte. A comunicare la rottura ci ha pensato Amedeo Venza, influencer e amico di Basciano. Quest’ultimo sarebbe devastato dalla separazione dalla modella albanese. L’ex tentatore di Temptation Island credeva molto in questa liaison ed era pronto a fare progetti importanti con Erjona. Ma a quanto pare col tempo qualcosa si è rotto… Ad oggi i motivi dell’addio restano avvolti nel mistero”.

Si apprende a proposito di Alessandro Basciano e dell’ex Erjona Sulejmani. Sembrava essere dunque un capitolo chiuso, ma come al solito non mancano i colpi di scena. Adesso che Alessandro Basciano ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip (e sta facendo discutere), la sua ex è tornata a parlare. Gabriele Parpiglia ha ricevuto un messaggio proprio da Erjona Sulejmani, che non è stata di certo tenera con lui. Ecco quanto letto dal giornalista a Casa Chi: “Alessandro? Si è venduto molto bene ma con me è durata poco la recita, due mesi e l’ho liquidato. Pensa, l’ho portato anche a Fuerteventura, menomale che l’ho rispedito indietro”.

Erjona non è entrata troppo nel dettaglio, ma sta di fatto che non ha risparmiato critiche al suo ex Alessandro Basciano. Chissà questa non possa essere l’ennesima dinamica che porterà i due a un faccia a faccia al GF Vip! Staremo a vedere cosa succederà!

