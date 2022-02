Barù emette degli strani rumori, la regia lo rimprovera (VIDEO)

La regia rimprovera Barù

Barù da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip ha sempre fatto divertire tutti con il suo umorismo e il suo sarcasmo. Tanti dentro il reality lo apprezzano e ha un grande seguito anche fuori tra gli spettatori. In queste ultime ore, però, ha adottato un comportamento che non è piaciuto molto alla regia. Infatti è stato anche rimproverato immediatamente. Nel video qui sotto, perciò, vediamo il gieffino mentre è in giardino a fumare.

A un certo punto, però, emette un rumore molto forte con la bocca e si mette a ridere tra sé e sé affermando: “I rutti…“. A un certo punto una voce di donna lo riprende gridandogli il suo nome. Allora il vippone si mette a ridere ancora più forte ed esclama: “Non si può ruttare nemmeno fuori ora? Non lo so, veramente“. Tanti hanno trovato questa scenetta spassosa, mentre altri un po’ meno.

STO MALE LA REGIA CHE LO SGRIDA A CAUSA DEI RUTTI AHAHAHAHA #jerù pic.twitter.com/6xVWqYdFzS — rossella🤺 (@unagiaslifes) February 19, 2022

Nel frattempo, Barù continua il suo rapporto con Jessica Selassié. Lei si mostra molto interessata e vorrebbe anche qualcosa in più di un’amicizia. Lui però è frenato. Ne ha parlato pochi giorni fa in camera con Soleil Sorge: “Mi dicono ‘le devi parlare chiaramente’ e io ho detto ‘non è che abbiamo avuto una storia e ci siamo lasciati. Ma di cosa stiamo parlando? Se mi piaci ti bacio. Poi mi dicono che arrossisco, ma non per quello, per altri motivi“.

Soleil, ad ogni modo, lo tranquillizza e gli dice che lui è sempre stato molto chiaro con Jessica e non deve temere di venire frainteso. Vedremo se in queste ultime settimane di GF Vip tra i due sboccerà l’amore oppure no. Vi aggiorneremo in caso di ulteriori informazioni. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.

