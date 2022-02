Dargen D’Amico sarebbe fidanzato con Giulia Peditto

Dargen D’Amico si è fatto conoscere al grande pubblico grazie la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2022. Ha portato la canzone “Dove si balla” che ha riscosso un notevole successo tra il pubblico, diventando un vero e proprio tormentone. Davvero poco, però, sappiamo della sua vita privata. In particolar modo della sua situazione sentimentale. Ciò di cui siamo a conoscenza è che è un grande amico dei Ferragnez. Durante il suo percorso a Sanremo, infatti, spesso Fedez ha fatto Stories in suo favore.

Frequentando questo gire di amicizie, secondo alcuni, avrebbe conosciuto e si sarebbe innamorato di Giulia Peditto, una delle grandi amiche di Chiara Ferragni. Entrambi erano al lancio della serie TV “The Ferragnez” e spesso compaiono in foto mentre sono insieme. Giulia, infatti, aveva pubblicato delle immagini mentre veniva abbracciata dal cantante in maniera molto dolce.

Giulia Peditto è la fidanzata di Dargen D’Amico?

Questo non potrebbe significare assolutamente nulla. Forse Dargen D’Amico e Giulia Peditto sono soltanto grandi amici. A mettere il dubbio nella mente dei fan, però, sono proprio dei commenti sotto questi scatti. Molti i cuori messi dagli amici dell’istruttrice di yoga, tra i quali anche quello di Veronica Ferraro, storica amica di Chiara. Secondo quanto riporta anche il sito Deejay.it, la ragazza ha 28 anni. Nata da madre italiana e padre senegalese, nel tempo libero le piace viaggiare nella natura. Stessa passione che condivide anche il cantante: “È quello che ho fatto per dieci anni ed era il mio equilibrio: facevo i dischi per viaggiare e quello che vivevo nei viaggi finiva nei dischi“.

La loro riservatezza, al momento, non ci permette di dire con certezza che siano fidanzati oppure no. Vi terremo aggiornati in merito. continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.