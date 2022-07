1 Barù e il nuovo programma di cucina

Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, conosciuto da tutti come Barù, abbiamo imparato a scoprirlo meglio grazie alla sua partecipazione al GF Vip. Un personaggio senza peli sulla lingua, sempre pronto a dire la sua in ogni occasione e con una grande passione per la cucina. L’esperto di food torna sul piccolo schermo, a distanza di qualche mese, con un nuovo programma.

Il format si chiama Braci by Barù, di una durata di circa 30 minuti e andrà in onda questa sera alle ore 22:00 su Food Network. Un viaggio nel mondo dell’arte culinaria e, ancor di più del barbecue. Ma com’è nato? Stando a quanto raccontato dall’ex gieffino a TV Blog, tutto è nato da una serie di appuntamenti che lui svolgeva su Instagram solo lo scorso anno. In questo spazio online realizzava una serie di interviste, mentre lui cucinava beatamente dietro al barbecue, per l’appunto. Da qui l’ispirazione di portare un qualcosa di simile anche sul piccolo schermo con lui protagonista:

L’idea era quella di riprendere quella serie, ma poi è diventata uno speciale che alla base vuole raccontare una mia giornata tipo a Milano, dove ora vivo. Non l’ho visto, perché io non mi rivedo mai, ma credo sia incentrato più su di me che sulla brace: mi hanno chiesto però di fare anche tre o quattro ricette, anche perché su Food Network un po’ di cibo ci deve essere (ride), e quindi l’ho fatto…”

Ha rivelato al sito. Barù ha dichiarato che si augura che il programma possa proseguire, ringraziando poi Food Network per la grossa opportunità. Per lui sarebbe un piacere far sì che questa trasmissione possa evolversi e seguire le orme di quella online. Come spesso ha dimostrato anche al GF Vip lui ama intervistare le persone. Gli piacerebbe, però, si trattasse di gente comunque e non avvezza al mondo dello spettacolo, piuttosto avvocati o architetti. E questo non di certo per una questione di snobismo, anzi, come da lui stesso precisato.

