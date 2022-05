Barù pubblica una foto di Soleil: Jessica risponde con una frecciatina?

1 Il post di Barù

Dopo la fine del Grande Fratello Vip 6 in molti si sono chiesti cosa sia accaduto tra Barù e Jessica Selassié, che all’interno della casa sembravano essere molto vicini. Tuttavia le cose tra i due non sono andate come previsto, e solo qualche giorno fa proprio l’imprenditore nel corso di un’intervista ha svelato in che rapporti è oggi con la Principessa. Queste le sue dichiarazioni:

“Siamo amici, siamo ancora amici, non sono uno timido sessualmente, se una mi piace mi faccio avanti, non so perché non l’ha capito, devi chiedere a lei. I fatti sono che non stiamo insieme adesso. Siamo amici, basta. Nessuna era il mio tipo, non me ne frega niente di andare in televisione e farmi le storie d’amore. Molta gente lo fa perché non ha nulla da dire, allora gioca a fare la coppietta e queste cose qui. Ci sono coppie che ci giocano su questa cosa. Abbiamo un fandom enorme sui Jerù che sono anche tanto carini e non li vorrei nemmeno deludere, però stanno capendo che non c’è nulla, sono fantastici i Jerù ci sono ancora e ci stanno molto vicini. Io e Jessica ci seguiamo sui social ma io ho 40 anni che vuol dire ci seguiamo i social ma di che mi tocca parlare”.

In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Barù ha infatti postato sui suoi social una foto di Soleil Sorge, che ha appena lanciato la sua prima linea di costumi. L’ex Vippone tuttavia si è soffermato in particolare sul lato B dell’influencer, e poco dopo a postare una simile immagine è stata Jessica Selassié, che secondo i più avrebbe lanciato una frecciatina proprio al nipote di Costantino Della Gherardesca. Queste le due immagini di cui vi stiamo parlando:

Nel mentre di recente l’imprenditore ha anche svelato perché ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip 6. Rivediamo le sue dichiarazioni.