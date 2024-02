Battuta a ‘Che Tempo Che Fa’ contro Mara Venier, Fabio Fazio non ci sta e difende la collega (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 26 Febbraio 2024

Durante la puntata di ieri di Che Tempo Che Fa Fabio Fazio ha voluto spendere alcune parole in difesa di Mara Venier in seguito alle polemiche che l’hanno investita.

Fabio Fazio difende Mara Venier

Nel corso della puntata speciale di Domenica In relativa al Festival di Sanremo 2024 Mara Venier è stata travolta dalle critiche dopo aver interrotto il discorso di Dargen D’Amico. Il cantante stava lanciando un messaggio parlando di immigrazione e inclusività. Tuttavia, siccome la conduttrice non avrebbe voluto sfociare nella politica ma solo festeggiare la kermesse lo ha interrotto:

“Qui si parla di musica, è una festa. Per queste cose e questi temi serve tempo. Dobbiamo far esibire anche gli altri cantanti. Qui stiamo parlando di musica, chiedo scusa”.

Questo atteggiamento non è per nulla piaciuto al pubblico a casa e alcuni spettatori l’hanno attaccata sui social. Poi il comunicato dell’AD Rai Sergio e la replica di Mara Venier che ci ha tenuto a commentare la situazione nella puntata successiva di Domenica In: “Qui si può dire tutto. Sono trent’anni che qui da me si può dire tutto“. In tal mondo ha cercato di spegnere la polemica senza riuscirci.

Qualcuno ne parla ancora e come possiamo vedere dal video qui sotto, infatti, un ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa ha fatto un commento mentre si parlava di Dargen D’Amico: “Meno male che lui non è Mara Venier“. A questo punto il conduttore ha voluto difendere la collega:

“No, non è così. Io saluto Mara. Bisogna trovarcisi in quelle dirette, in una situazione di quel tipo. No, ti assicuro che quando sei lì in diretta e arriva un comunicato di quel tipo prendere lì per lì una decisione…”.

"Menomale che Fabio non è Mara Venier" 🥶 #CTCF pic.twitter.com/dUgoe8buCs — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 25, 2024

Un gesto molto carino quello di Fabio Fazio che sicuramente avrà fatto davvero piacere alla sua amica, nonostante non ci sono stati scambi di ringraziamenti espliciti tra i due.