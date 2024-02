Alessio deride Federico, Perla costretta a intervenire (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 26 Febbraio 2024

Grande Fratello

Le continue “battutine” e prese in giro di Alessio Falsone nei confronti di Federico Massaro hanno generato qualche polemica sul web. Le frasi pronunciate da Alessio hanno però trovato contrariata Perla Vatiero, che l’ha invitato a smetterla.

Alessio Falsone deride Federico

Frizioni in corso nella Casa del Grande Fratello tra Alessio Falsone e Federico Massaro. Il primo ha più volte accusato il coinquilino, non ultimo l’attacco per avergli rubato le proteine. A riguardo Alessio ha avuto una reazione molto dura, sebbene Federico abbia tentato di spiegarsi.

In Casa Alessio Falsone ha avuto spesso da ridire su Federico Massaro e sabato notte mentre parlava con i suoi compagni, ha detto che secondo lui il gieffino utilizzerebbe il vittimismo come un’arma a suo favore: “Non si fa. Usa questa cosa ma non è bello”. Così Alessio ha fatto riferimento ad alcuni episodi raccontati dal modello in puntata per spiegare la sua insicurezza.

Dalla sua tempo Alessio Falsone comprende e ne è dispiaciuto, ma al contempo non vuole passare per l’insensibile e cattivo di turno che non capisce la situazione: “(…) Potrò ridere di uno che si mette in giardino a fare i combattimenti da samurai senza avversario davanti allo specchio? Potrò ridere di questo?”.

Perla interviene: “La smetti?”

Ieri pomeriggio Alessio Falsone mentre si trovava in giardino con alcuni coinquilini ha fatto una sorta di imitazione di Federico Massaro, evidenziando ciò che lui descrive come vittimismo: “Questo vento gelido mi ricorda quando i miei genitori mi hanno abbandonato sull’Everest. Mi ricordo quando i compagni di scuola mi picchiavano, scusate. Mi picchiavano in quaranta, tutti i giorni. Preferisco non dire, non parlare”.

E mentre qualcuno ha ridacchiato, la serie di frasi hanno portato Perla Vatiero a intervenire e riprendere Alessio Falsone per il suo comportamento: “La smetti? Cosa c’entra?“.

Qui non possiamo urlare che sono dei bulletti?! ok tutto Federico in questo confronto avrà anche le sue “colpe” ma la derisione per aver raccontato un’episodio della propria vita personale anche no #GrandeFratello pic.twitter.com/6xC4jTiUYQ — daisyT🌸 (@_daisymay__) February 25, 2024

Anche sul web si è creato un dibattito per le frasi dette da Alessio Falsone nei confronti di Federico Massaro.

Si tratta di situazioni che in passato hanno arrecato molta sofferenza al modello e che preferisce non ricordare, tant’è che anche allo stesso Alessio ha chiesto cortesemente di evitare. Falsone infatti al TGF avrebbe voluto realizzare una rubrica con l’intento di prendere un po’ in giro Federico, il quale però è parso contrariato.

Federico aveva gia detto ad Alessio che non voleva essere preso in giro perche ci sta male, dato che Alessio voleva fare una rubrica al Tgf su di lui (perculandolo), eppure questo non lo ferma dal continuare a farlo #GrandeFratello pic.twitter.com/uSL9KgUOBt — 💗 (@ssstarsssss) February 25, 2024

Vedremo se stasera si parlerà del rapporto conflittuale tra Federico Massaro e Alessio Falsone e, in particolare, di questi episodi discussi in Casa e sul web.