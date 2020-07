Beatrice di York si sposa in segreto con un abito della Regina Elisabetta

1 Lo scorso 17 luglio la Principessa Beatrice di York si è sposata in gran segreto con Edoardo Mapelli Mozzi, con un abito della Regina Elisabetta

Lo scorso maggio, come ben ricorderemo, erano previste le attesissime nozze della Principessa Beatrice di York con l’italiano Edoardo Mapelli Mozzi, e tutto era pronto per il grande giorno. Tuttavia a causa della pandemia la cerimonia è stata rimandata, e per settimane non si è più saputo nulla del matrimonio reale. Inaspettatamente però è giunta notizia che lo scorso 17 aprile Beatrice e Edoardo si sono sposati in gran segreto nella cappella di Windsor, all’interno della tenuta in cui la Regina Elisabetta e il Principe Filippo hanno trascorso gli ultimi mesi.

Alle nozze reali, che sono risultate essere le prime a porte chiuse degli ultimi 235 anni, hanno preso parte circa 20 persone, tra familiari stretti e amici intimi. Subito dopo la cerimonia si è tenuta una piccola ed intima festa presso il Royal Lodge, organizzata dai genitori di Beatrice. Ad ufficializzare la notizia sono stati i social reali, che hanno condiviso le prime immagini ufficiali che ritraggono la Principessa e il suo neo marito.

A saltare all’occhio però è stato il vestito scelto da Beatrice di York per il suo matrimonio. Non tutti hanno infatti notato che l’abito è stato regalato alla Principessa da sua nonna la Regina Elisabetta, e che in passato la stessa sovrana lo aveva indossato. Si tratta di un vestito rigorosamente bianco ricoperto con ricami in perle creato dallo stilista Norman Hartnell, e che per l’occasione è stato rivisitato dalla sarta di fiducia di Sua Maestà, Angela Kelly, e da Stewart Parvin.

L’abito era stato già indossato da Elisabetta più di 50 anni fa. La prima volta a Roma, nel 1961, e la seconda nel 1967, in occasione dell’apertura del Parlamento. La sposa sul capo ha indossato la Queen Mary’s Fringe Tiara, che la stessa Regina e sua sorella Anna avevano usato per i loro matrimoni.

Il bellissimo regalo della Regina per Beatrice di York ha fatto emozionare il mondo intero, e ancora una volta mostra come la Principessa e sua nonna siano legate da un profondo affetto.