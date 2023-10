La coppia che non ti aspetti! L’attrazione tra Beatrice e Garibaldi è reale (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 6 Ottobre 2023

Grande Fratello

Sta nascendo qualcosa al GF tra Beatrice e Garibaldi

Non solo litigi e antipatie, nella Casa del GF potrebbero nascere anche degli amori. E non stiamo parlando di Heidi e Massimiliano o Heidi e Vittorio, visto che lei recentemente ha mostrato interesse per quest’ultima. Potremo dire davvero “la coppia che non ti aspetti” perché si tratta di Beatrice e Garibaldi. E tra loro ci sono stati degli avvicinamenti.

Tutto è nato dalla scorsa puntata quando alcuni hanno detto che Beatrice aveva un interesse per Marco e lei ha negato dicendo che erano molto lontani. Durante questi giorni, quindi è venuto fuori che poteva esserci invece un interesse verso Giuseppe Garibaldi. E alcune clip mstrate durante la puntata ne sono state la dimostrazione.

Tra battute un po’ a doppio senso, nuotate in piscina e saune molto vicine, sembra che tra Beatrice e Garibaldi stia nascendo davvero qualcosa. Lui addirittura l’ha paragonata alla prof di matematica cattiva ma molto bella. Insomma, tra loro c’era molta leggerezza e simpatia. Ma stanno scherzando o sta nascendo davvero qualcosa?

Alfonso Signorini lo ha chiesto proprio a loro, convinto che stessero prendendo in giro tutto per divertimento. Ma loro non hanno né confermato né smentito. Anzi, in realtà pare che questa vicinanza tra loro sia molto genuina. Lui considera Beatrice una bella donna e non si preclude nulla. Lei considera Garibaldi un ragazzo molto intelligente e interessante e anche con un bel fisico.

Beatrice e Garibaldi… è davvero scoppiata la passione? 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/LGTGzOo16B — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 5, 2023

Insomma sarà solo una cosa divertente o questa sarà la prima vera coppia di questa edizione del GF?