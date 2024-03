Beatrice e Giuseppe si nascondono dalle telecamere (ma i rumori sono inequivocabili) – VIDEO

NEWS

Debora Parigi | 18 Marzo 2024

Grande Fratello

Si sono amati, si sono odiati e adesso si sono riavvicinati. Stiamo parlando di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi che, a una settimana dalla fine del Grande Fratello, pare siano di nuovo intimi. Non solo hanno dichiarato di aver sempre provato un affetto reciproco, ma i due concorrenti si sarebbero anche baciati non ripresi dalle telecamere. Ma l’audio parla chiaro. Vediamo cosa è accaduto.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sono di nuovo una coppia?

Il pubblico del Grande Fratello è rimasto sicuramente molto sopreso quando ha visto la striscia di daytime del reality andata in onda all’ora di pranzo dopo il TG. In una parte di questa striscia si è infatti parlato di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Come sappiamo, i due sono stati una coppia nei primi mesi di reality, poi hanno avuto un brutto scontro e per tanto tempo non si sono sopportati.

Più di recente hanno avuto un riavvicinamento dal punto di vista amichevole. E proprio nelle ultime settimane scherzano tra loro e si confrontano. Ma questo ritorno di amicizia a quanto pare sta diventando un ritorno sentimentale. Sì perché nel daytime di poco fa abbiamo notato dei baci. In realtà non sono avvenuti di fronte alla telecamera, ma si sono sentiti molto bene, come si può notare nel video qui sotto.

Beatrice stasera:

“No Alfonso,chiariamo subito che ci siamo abbracciati e dati solo un bacetto sulla guancia per stemperare la situazione e perché ci vogliamo un gran bene.Sta male,è da solo da quando ha litigato con Anita,mi fa tenerezza” #beabaldi #GrandeFratello pic.twitter.com/OBqDhpYnyr — S🤍 (@__hope0___) March 18, 2024

Ovviamente non possiamo sapere se i baci siano stati sulle labbra o sulle guance, però sicuramente il riavvicinamento c’è stato e non possiamo parlare proprio di amicizia. A dimostrazione di questo c’è anche ciò che entrambi hanno detto in confessionale. “Tra noi c’è sicuramente una grande tenerezza. C’è sempre stata e probabilmente ci sarà sempre”, ha detto Beatrice Luzzi. Mentre Giuseppe Garibaldi ha riferito: “Sapendo che ci sia la possibilità di riconquistarla, ci riproverei”.

Quasi sicuramente questa sera, nella puntata del Grande Fratello, si parlerà di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. E magari saranno loro stessi a dire cosa bolle in pentola.