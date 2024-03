Giuseppe pensa alla sua nuova vita post GF e rivela: “Contatto subito Striscia”

NEWS

Debora Parigi | 18 Marzo 2024

Grande Fratello

Per il suo futuro lavorativo Giuseppe Garibaldi ha le idee molto chiare. Vuole condurre Striscia la notizia e farà di tutto per riuscirci

Della volontà di Giuseppe Garibaldi di condurre Striscia la notizia lo sappiamo già da un po’. Ma adesso che manca davvero poco alla fine del Grande Fratello, gli inquilini si fanno sempre più domande su cosa li aspetterà fuori. E così Giuseppe continua a portare avanti il suo sogno e ha detto che contatterà subito il TG satirico per poter entrare a farne parte.

Il sogno di Giuseppe Garibaldi di condurre Striscia la notizia

Qualche giorno fa, mentre un po’ tutti i concorrenti parlavano del loro futuro lavorativo una volta usciti dal Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi aveva esternato il suo sogno. Lui vorrebbe diventare conduttore. Ma punta soprattutto a un programma specifico e cioè Striscia la notizia. Parlando con Beatrice, il bidello calabrese aveva detto proprio di questa voglia di conduzione e in particolare del TG satirico.

Giuseppe è consapevole del fatto che con questo obiettivo punta davvero in alto, ma è pronto a studiare tanto per realizzare il suo sogno. Striscia la notizia è un programma satirico ma vede alla conduzione personaggi che hanno fatto la storia della TV, mentre quelli più recenti hanno comunque fatto tanta gavetta. Quindi anche per Giuseppe ci sarà tanto lavoro prima di una conduzione vera e propria.

E oggi Giuseppe Garibaldi è tornato a parlare di ciò che lo può aspettare una volta finito il reality. Si è confrontato con Massimiliano Varrese per avere una sua idea. Anche l’attore ha detto che non si può davvero sapere, anche perché loro non sanno bene qual è l’idea che il pubblico ha di loro. Ma parlando appunto di carriera futura, Garibaldi è tornato sull’argomento Striscia la notizia e ha detto che una volta fuori contatterà subito il programma.

Peppe a max : quando esco contatto striscia 🤦‍♀️#grandefratello pic.twitter.com/ovVeYkexgd — Mony Orchidea (@MonyOrchidea) March 18, 2024

Insomma, l’inquilino non si schioda da questa idea e fa bene se questo è davvero il suo sogno. Magari il TG satirico, venendo a conoscenza di questo grande interesse, gli aprirà le porte o comunque gli concederà un colloquio. Magari Giuseppe avrà la possibilità di presentare Striscia per un giorno o per una settimana, come capita a volte con alcuni conduttori in particolare.