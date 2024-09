La terza puntata del Grande Fratello si è aperta con una discussione tra Beatrice Luzzi e Shaila Gatta. L’opinionista ha criticato il comportamento della concorrente intorno ad alcuni uomini della casa e l’ex Velina ha risposto a tono.

La critica di Beatrice Luzzi

Oggi, 23 settembre 2024, va in onda la terza puntata del Grande Fratello e tra i vari argomenti che sono stati affrontati c’è stato, per esempio, quello relativo all’avvicinamento tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Tuttavia il primo segmento è stato dedicato a Shaila Gatta, la quale è stata criticata da Beatrice Luzzi.

Il tutto ha avuto origine da un servizio che ha mostrato il suo modo di fare con i ragazzi della Casa e della gelosia che tutto ciò ha provocato in Lorenzo Spolverato. All’opinionista non piace questa sua continua provocazione che lei ritiene molto irrispettosa:

“La donna è libera, sì, ma in una situazione del genere la sua libertà finisce dove la provocazione diventa irrispettosa nei confronti dei maschi. Loro sono lì e devono controllare degli impulsi inevitabili e naturali. Va bene essere artisti e liberi, ma un po’ di rispetto in più…”.

Shaila che zittisce quella m@erd di oppinionista di Beatrice ma si può rispondere così a una ragazza che ha fatto un balletto e evidente che ha già una certa antipatia per sta ragazza sarà perché è bella ha cazzima nel risponderle #GrandeFratello pic.twitter.com/1dXIVlMIm7 — Angelik 🪽 (@stronza2024) September 23, 2024

Shaila Gatta ovviamente non è stata zitta e dopo aver preso la parola ha affermato: “Quello che pensano gli altri non è una mia responsabilità e non ho fatto del male a nessuno. Il problema è loro se sono in difficoltà, dei video qui sotto non rendono. Mi piace provocare e va bene così“. Dentro e fuori dalla casa del GF si è alzato un boato per l’ex Velina e la sua replica a Beatrice Luzzi.