Helena Prestes, concorrente del Grande Fratello 2024, sarebbe fidanzata fuori dalla casa o comunque avrebbe un uomo che la starebbe aspettando. Nel frattempo, però, dentro il reality si sta avvicinando a Lorenzo Spolverato. Ecco cosa sta succedendo.

Helena Prestes sarebbe fidanzata fuori dal GF

Helena Prestes, già vista in reality come L’Isola dei Famosi, è una delle concorrenti del Grande Fratello e si è fatta notare per la sua simpatia e vivacità. Nel corso delle giornate si è anche lasciata andare a delle confessioni piccanti e si è avvicinata anche a Lorenzo Spolverato. Tra loro sta nascendo una bella amicizia e qualcuno sul web pensa che potrebbe scoppiare l’amore.

LEGGI ANCHE: Clayton Norcross e Jessica Morlacchi si erano conosciuti prima del GF

Molto spesso chiacchierano sul letto in maniera intima oppure si abbracciano e si scambiano dei baci sulle guance. Insomma, tutti i segnali perché possa scoccare la scintilla ci sono tutti ma c’è chi non crede a Helena. Alcuni utenti di Twitter, infatti, pensano che stia giocando con il modello solo per avere delle clip durante la diretta così da farsi amare dai telespettatori e allungare la sua permanenza al GF.

LEGGI ANCHE: Lorenzo Spolverato chiarisce le dichiarazioni sulla sua ex fidanzata

In queste ore inoltre è spuntata una segnalazione, la quale confermerebbe i sospetti sopracitati. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha scritto in risposta a una fan: “Mi dispiace per lui perché sembra che Helena lo abbia scelto per aumentare solo l’attenzione su di sé. Tra l’altro io so che lei fuori ha una persona ad aspettarla“. Ma chi sarebbe questo ragazzo?

L’indiscrezione sul presunto fidanzato di Helena Prestes

Si tratterebbe di Carlo Motta secondo il web con il quale ha avuto un flirt fino a poco tempo prima di entrare nella casa. Sarà davvero lui l’uomo misterioso? Al momento dobbiamo prendere tutto ciò con le pinze e vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.