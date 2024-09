Dopo la clip mostrata in puntata in cui è parsa vicina a Lorenzo Spolverato e Javier Martínez, Shaila Gatta ha ricevuto una critica da parte di Beatrice Luzzi. In pubblicità l’ex velina di Striscia la Notizia ha manifestato risentimento per le parole dell’opinionista. Ecco cosa è successo nel dettaglio durante questo frangente.

Shaila Gatta contro Beatrice Luzzi

Ieri sera durante la terza puntata del Grande Fratello, come avevamo anticipato, si è parlato di alcuni flirt che hanno coinvolto in particolar modo Helena Prestes e Shaila Gatta e non sono mancate le temute nomination. La ballerina è stata messa al corrente dei suoi momenti trascorsi in compagnia di Lorenzo Spolverato e Javier Martínez. Due ragazzi che non sono passati inosservati ai suoi occhi, ma la cosa sembra essere reciproca a quanto pare perché anche loro sembrano essersi detti coinvolti dalla gieffina.

“A me piace provocare e il contatto fisico, sono una donna libera“, ha specificato Shaila Gatta per giustificare i suoi comportamenti. Ciò ha causato uno scontro con Beatrice Luzzi, la quale le ha spiegato come, a detta sua, il suo “provocare” sarebbe stato irrispettoso nei confronti degli uomini che “devono controllare degli impulsi inevitabili e naturali”. L’opinionista le ha fatto notare che per quanto sia giusto essere liberi, sarebbe il caso di avere un po’ di pudore.

Shaila Gatta si è subito difesa replicando a tono, per poi specificare di non essere una poco di buono e di essere single e libera. Poi in pubblicità si è sfogata con Helena Prestes: “Da donna dico, tu sei una donna, che commento è ‘porti poco rispetto’? Non lo trovo un commento da donna“.

L’argomento non ha creato solo un dibattito in Casa tra i concorrenti, ma anche sui social gli utenti del web si sono espressi riguardo all’episodio portato alla luce in puntata. C’è chi si è detto dalla parte di Shaila Gatta e chi, invece, la vede come Beatrice Luzzi. Probabilmente nel corso di questi giorni al Grande Fratello se ne tornerà a parlare.