Dopo l’ingresso nella Casa del Grande Fratello, l’ex fidanzato di Shaila Gatta ha rotto il silenzio, scagliandosi contro di lei sui social: “Le bugie fanno giri immensi”.

L’ex fidanzato di Shaila Gatta la attacca

La nuova protagonista del Grande Fratello, Shaila Gatta sta facendo molto parlare di sé. Nella Casa più spiata d’Italia ha raccontato in diverse occasioni di aver avuto a che fare con degli ex fidanzati, che lei stessa ha definito “casi umani”. La ballerina ha fatto riferimento in particolare a una “relazione tossica”, senza però fare mai il nome del suo vecchio flirt.

Già in passato era accaduto che Shaila Gatta avesse rilasciato dichiarazioni (al settimanale Grazia) di questo tipo. Alessandro Rizzo, suo ex fidanzato, si era sentito intervenire, spiegando di essersi sentito chiamato in causa in un’intervista a Fanpage.it. Ora che l’accaduto è tornato a galla nella Casa del Grande Fratello, Alessandro ha commentato tramite il suo profilo Instagram.

A chi gli ha domandato cosa pensasse di Shaila Gatta al Grande Fratello, il ballerino ha così risposto: “Più che visto ho letto anche quello che ha raccontato in giro ancora oggi. Una cosa è certa: ha uno spiccato senso dell’immaginazione e dell’invenzione. Oltre ad avere dono dell’interpretazione. Ad oggi però ricordate: le bugie fanno dei giri immensi, ma la verità prima o poi ti mette faccia a faccia”.

In un’altra storia Instagram, Alessandro Rizzo ha ribattuto ancora: “Anche se questo non mi ha mai sorpreso, è da una vita che va avanti a favole e taralli. Ma capisco che quando l’acqua è poca, bisogna far galleggiare la papera. La fame è tanta!”.

Le storie Instagram dell’ex di Shaila Gatta, Alessandro Rizzo

Chiaramente si tratta di esternazioni opposte quelle espresse pubblicamente dall’ex velina di Striscia la Notizia e il suo ex fidanzato. In attesa di capire se Shaila Gatta sarà messa al corrente della faccenda, Novella2000.it è a completa disposizione di entrambi nel caso decidessero di voler intervenire per poter spiegare la propria posizione.