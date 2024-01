Spettacolo

Nicolò Figini | 19 Gennaio 2024

Grande Fratello

Questa mattina Giselda Torresan ha lasciato un commento contro Beatrice Luzzi sotto un video in cui l’attrice balla a poche ore dal funerale del padre.

La critica di Giselda Torresan

Come tutti ormai sanno Beatrice Luzzi sta affrontando un lutto molto importante, in quanto il padre è venuto a mancare pochi giorni fa. L’attrice è uscita dalla Casa per salutarlo un’ultima volta ma non ha potuto partecipare al suo funerale perché ormai era tornata all’interno del reality. Se fuori sono in molti dalla sua parte c’è anche qualcuno che la critica, come per esempio Giselda Torresan.

Di lei la Luzzi ne aveva parlato proprio ieri con Stefano e Sergio. Beatrice ne ha dato una breve descrizione e ha usato termini che forse non le sono piaciuti particolarmente: “La montanara. La acchittavano, la truccavano e la vestivano… Alla fine era una pornostar“. Forse l’ex inquilina si è offesa perché in mattinata ha lasciato un commento contro la concorrente.

Nella foto qui sotto, tratta da un divertente momento avvenuto ieri sera, possiamo notare Beatrice Luzzi mentre balla con Stefano Miele. Ed è proprio questo ciò che le viene recriminato da Giselda Torresan, ovvero la sua allegria: “E pensare che fino al giorno prima aveva messo su una scenetta strappalacrime“.

L’attacco di Giselda Torresan a Beatrice

Una critica che non è per nulla piaciuta ai fan dell’attrice, i quali hanno subito commentato alimentando la polemica. L’hanno accusata di avere poca sensibilità e le hanno fatto notare che ogni persona reagisce a un lutto come meglio crede e in modi del tutto diversi. “Perché non ti fai i fatti tuoi invece di giudicare?“, scrive qualcuno. Altri ancora la definiscono “pessima” e “incivile“.

Insomma, il suo commento ha sollevato un polverone che ha fatto presto il giro del web e chissà se verrà portato anche in studio prossimamente.