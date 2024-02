Spettacolo

Nicolò Figini | 7 Febbraio 2024

Grande Fratello

Ieri sera Beatrice Luzzi ha intonato una canzone di Fiordaliso come dedica alla cantante dopo il suo abbandono al Grande Fratello.

La dedica di Beatrice Luzzi

Pochi giorni fa, durante la diretta del Grande Fratello, Fiordaliso ha annunciato che avrebbe lasciato la casa quella sera stessa. Tutti gli inquilini sono rimasti impietriti perché le volevano tutti bene. Soprattutto Beatrice Luzzi, nonostante tutti i battibecchi che hanno avuto nel corso dei mesi. Fatto sta che la cantante ha informato gli altri gieffini con il seguente discorso:

“È difficile rimanere rinchiusa nella Casa, ho bisogno di aria e una giornata diventa pesante e mi rendo conto che non posso più dare niente ai ragazzi. Mi mancano i miei figli e la mia famiglia. Non ce la faccio proprio più. È l’ultima chance. Sono proprio arrivata alla fine di quest’avventura.

Sono tutti figli miei oramai. È una famiglia allargata. Questa è un’edizione speciale e magica. Io sto male. Io ieri sera quando li guardavo mi sentivo male come se li stessi per tradire. Non ne ho parlato con nessuno“.

A distanza di due giorni Beatrice Luzzi si è ritrovata in giardino insieme a Stefano, Sergio e Rosy per intonare un brano di Fiordaliso. Una sorta di dedica durante la quale i quattro concorrenti si sono anche commossi. L’artista li ha ascoltati canticchiare “Accidenti a te” e ha scritto sui suoi social un piccolo messaggio con la sua reazione. “Bea“, ha commentato Marina su Twitter aggiungendo anche un cuore rosso in segno di affetto.

Bea Sergio Stefano e Rosy cantano “Accidenti a te”

La rossa visibilmente commossa @Fiordaliso_ hai lasciato un vuoto si sente la tua mancanza ♥️#grandefratello pic.twitter.com/JPlmzv4kDd — M_art (@leo_Mmarti) February 6, 2024

Anche i fan ovviamente si sono emozionati e hanno elogiato questo bel tributo. Qualcuno ha scritto che la sua presenza manca dentro la casa del Grande Fratello e non avrebbe dovuto lasciare il gioco, anche se tutti capiscono la sua fatica nel continuare.

Vedremo se nella prossima puntata tornerà a interagire con gli ex compagni di viaggio per ringraziarli di questo gesto.