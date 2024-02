Colpo di scena! Fiordaliso abbandona la Casa del Grande Fratello nel pieno della diretta

Spettacolo

Andrea Sanna | 6 Febbraio 2024

Grande Fratello

Ennesimo colpo di scena nella Casa del Grande Fratello! Fiordaliso ha comunicato la decisione di voler abbandonare il programma per tornare a Casa! Le sue parole e le reazioni dei concorrenti.

Fiordaliso abbandona la Casa

Giornate complicate per Marina Fiordaliso nella Casa del Grande Fratello. La cantante spesso e volentieri durante momenti di sconforto non ha nascosto l’esigenza di lasciare il gioco e abbandonare il programma.

Alfonso Signorini ha chiamato Fiordaliso in Super Led per parlare con lei in disparte. Un momento toccante dove la gieffina ha ripercorso i magici momenti vissuti nella Casa. L’artista ha ammesso che per lei è stato un periodo davvero speciale, dov’è rinata, ha fatto un percorso fantastico e ha

Poco dopo Alfonso Signorini è apparso nel led per guardare dritto negli occhi Fiordaliso. Lei ha ripreso la parola:

“È difficile rimanere rinchiusa nella Casa, ho bisogno di aria e una giornata diventa pesante e mi rendo conto che non posso più dare niente ai ragazzi. Mi mancano i miei figli e la mia famiglia. Non ce la faccio proprio più. È l’ultima chance. Sono proprio arrivata alla fine di quest’avventura”.

Poco dopo Alfonso Signorini ha detto se avrà dei rapporti fuori dal programma e lei ha dichiarato che per forza di cose ha bisogno di rivederli tutti: “Sono tutti figli miei oramai. È una famiglia allargata. Questa è un’edizione speciale e magica. Io sto male. Io ieri sera quando li guardavo mi sentivo male come se li stessi per tradire. Non ne ho parlato con nessuno”, ha detto Fiordaliso.

"Sono tutti figli miei oramai"… una decisione molto sofferta per Fiorda. ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/GpJv0JYzQN — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 5, 2024

Successivamente Fiordaliso è tornata in Casa e ha dato la sua comunicazione che ha sconvolto gli abitanti del reality show. La gieffina ha fatto un discorso molto intenso e tra le lacrime ha comunicato la sua decisione. Tutti sono crollati in lacrime e sono rimasti attoniti dalla scelta di Marina di fare ritorno alla vita di tutti i giorni. Qualcuno ha anche provato a convincerla ma con scarsi risultati!

La decisione di Fiordaliso è molto sofferta… sente già la mancanza di quelli che oramai considera come suoi figli. ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/6A4VcTxOwJ — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 5, 2024

A Fiordaliso facciamo il nostro in bocca al lupo per il suo futuro fuori dalla Casa.