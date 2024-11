Compleanno speciale per Beatrice Luzzi! L’attrice ha festeggiato la giornata di ieri circondata dall’amore dei suoi figli e della sua famiglia: “Ho sempre amato festeggiarlo”, ha scritto per poi ringraziare tutti i fan per l’affetto ricevuto in queste ore.

Il compleanno di Beatrice Luzzi

Ieri 14 novembre Beatrice Luzzi ha festeggiato il suo compleanno. Stavolta non da concorrente del Grande Fratello, come accaduto lo scorso anno, ma circondata dai suoi affetti più cari. L’opinionista del reality show è stata invasa dall’amore della sua famiglia, come mostrato nelle scorse ore sui suoi canali ufficiali. La Luzzi ha raccontato che ha trascorso del tempo alle terme.

In uno dei video postati, Beatrice Luzzi ha pubblicato il momento in cui ha soffiato le candeline. Al suo fianco sempre i suoi figli Elia e Valentino, oltre al suo ex marito Alessandro. Immancabile ovviamente la presenza del suo cagnolino Simba, che abbiamo avuto modo di conoscere anche durante l’esperienza al GF da parte dell’attrice.

LEGGI ANCHE: Amici 24, sarebbe scattato il bacio tra Luk3 e Alessia

Insomma un quadretto davvero speciale, in cui Beatrice Luzzi ha potuto godersi un po’ di relax prima di tornare ai suoi impegni lavorativi.

La storia Instagram di Beatrice Luzzi

Beatrice ci ha tenuto anche a ringraziare tutti i suoi fan per averla inondata di messaggi pieni di parole sentite e profonde, tra riflessioni e auguri speciali. Ha promesso che piano piano risponderà a tutti, ma ha anche fatto sapere di avere bisogno di concedersi un po’ di riposo. Ha però rassicurato tutti coloro che le hanno scritto, con l’intenzione di mantenere la promessa fatta.

Sempre su Instagram Beatrice Luzzi ha anche pubblicato un video con un suo balletto dedicato ai follower. Al filmato ha aggiunto una didascalia, in cui ha anche dato un’idea per il prossimo anno, ancora da stabilire, ma comunque nei suoi pensieri. Ecco cosa ha scritto:

«Ho sempre amato festeggiare il mio compleanno… la vivo come un’occasione per “faire la fête”… e questo balletto lo dedico a voi! Ah a proposito, ho avuto un’idea (un’idea però, non ancora una promessa): il prossimo raduno lo facciamo tra un anno!?».

Una giornata davvero da incorniciare per Beatrice Luzzi, che ieri ha compiuto gli anni. Novella2000.it e Novella 2000 rivolgono i più sinceri auguri all’attrice e opinionista del Grande Fratello. Auguri!