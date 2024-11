Nel corso della serata dedicata all’aperitivo, Yulia Naomi Bruschi ha insinuato un dubbio su Mariavittoria Minghetti alla coinquilina Helena Prestes: “È gelosa di te”. Così la modella brasiliana ha voluto vederci chiaro e ha riferito il tutto alla sua compagna d’avventura.

Yulia insinua il dubbio su Mariavittoria

“Mariavittoria è gelosa di te”, ha detto Yulia Naomi Bruschi rivolgendosi alla coinquilina Helena Prestes durante l’aperitivo di ieri sera nella Casa del Grande Fratello.

Come mostrato dalle immagini sottostanti si è avvicinata alla modella brasiliana, lanciando questa frecciatina, che ha spiazzato tutti.

in casa hanno iniziato a lavorare e questa sembra una festa decente,amo 🩵 pic.twitter.com/YqEhWnSv2M — (@maiunajoia_) November 14, 2024

Ma a chi si riferiva nello specifico Yulia? Abbiamo capito dopo che il discorso era incentrato su Javier Martinez, che ha un bellissimo rapporto d’amicizia con Mariavittoria, ma si è altrettanto avvicinato a Helena.

Lui non ha negato che con la brasiliana potrebbe esserci qualcosa di più, ma non intende correre. Diciamo che ha parlato di una certa curiosità che avrebbe scoperto di recente. Dunque ora quella frase della Bruschi, stonava e non poco!

GF, Helena Prestes riferisce tutto a Mariavittoria

Helena Prestes ha voluto vederci chiaro e di questo ne ha parlato subito con Mariavittoria Minghetti. In disparte, come mostrato da questi video a seguire, il medico estetico ha dichiarato di non capire quale sia il problema sollevato. “Io ho molto affetto per lui, ma oltre quello… Non mi interessa proprio e non lo vedo in quel senso. E mai ci sarà niente in quel senso. Anche perché mi sono avvicinata e sbilanciata verso un’altra persona (Tommaso ndr)”, ha precisato subito.

LEGGI ANCHE: Beatrice Luzzi festeggia il suo compleanno alle terme con l’ex marito e i due figli

Nonostante il chiarimento esaustivo da parte di Mariavittoria, Helena Prestes ha precisato di sapere tutto questo ma dato che Yulia ha fatto quella battuta ha preferito chiedere: “Lei ha detto che io non vedo bene. Io d’istinto non te l’avrei chiesto. Ma a questo punto mi sono sentita di dirtelo”.

Dalla sua Mariavittoria ha specificato che se pensasse il contrario non spingerebbe mai Helena Prestes e Javier Martinez a una possibile conoscenza. “Non vi direi altrimenti che siete carini”, ha ricordato. Allo stesso tempo Helena ha precisato che al momento con il pallavolista non c’è alcunché: si sono avvicinati semplicemente, si trovano bene e poi si vedrà!

Chiaramente la Minghetti ha compreso che le intenzioni di Helena Prestes erano buone e non di certo per discutere o altro, ma solo per mettere a tacere un pettegolezzo che non aveva senso di esistere e per questo si è sincerata che la sua coinquilina sapesse questo dettaglio. Tra l’altro sempre Mariavittoria ha affermato che se ci fosse stato qualcosa gliel’avrebbe detto, ma non è così. Così si è concluso il confronto tra le due, che ha però provocato dubbi su Yulia e sul perché abbia fatto questa mossa.