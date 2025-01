Durante il confronto tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi, l’opinionista Beatrice Luzzi ha fatto un’analisi andando contro la cantante. Ecco tutto quello che è successo in diretta.

Beatrice Luzzi contro Jessica Morlacchi

Questa sera, dopo la faccenda legata al bollitore lanciato da Helena Prestes in seguito al litigio con Jessica Morlacchi, Alfonso Signorini ha voluto fare avere alle due concorrenti un confronto. Prima di tutto ha chiesto alla prima cosa aveva intenzione di fare e le sue motivazioni:

“[…] Per lanciarle dell’acqua. Non volevo rispondere alle parole che diceva, cerco di non dire parolacce qui. Non le avrei fatto del male, ero molto inca**ata. Devo sempre stare zitta e non ce la faccio più. Mi sentivo impotente”.

Jessica ha esclamato: “Il lancio del bollitore era rivolto a me. Ero seduta lì e voleva prendere me“. Ma a difenderla, dopo la visione delle immagini, ci ha pensato il conduttore stesso (pur condannando il gesto): “Si vede, che per quanto il gesto sia inqualificabile, che non volevi colpire Jessica. Lei era più spostata verso…“.

Poi è intervenuta Beatrice Luzzi, la quale ha rimproverato entrambe le gieffine per essersi comportate in questo modo. Tuttavia è andata prevalentemente contro Jessica Morlacchi sottolineando che, secondo la sua opinione, i loro rapporti si sono deteriorati definitivamente quando la Prestes si è avvicinata a Luca Calvani:

“Sono rimasta sbalordita dall’accidia degli altri. Se la comunità intorno non fa niente allora non c’è speranza. Soprattutto i senior, sono sbalordita. Io soffro moltissimo, perché l’ho vissuta in prima persona, per Helena perché so cosa significa ricevere quegli insulti con quella cattiveria. Sicuramente lei è stata esasperata anche dalle nomination dell’altra puntata.

[…] Da parte di Jessica si tratta di comportamenti da bullo che neanche allo Stadio. Neanche un cane si tratta così. So bene cosa significa. Siete due donne intelligenti, belle e piene di talento. Vi siete infilate in una cosa vergognosa perché Helena si è inserita nella relazione tra Jessica e Luca, un uomo già fidanzato e non attratto da voi. Ma io mi chiedo, voi non siete neanche signore”.

Vedremo che cosa accadrà nelle prossime ore, rimanendo in attesa del provvedimento del Grande Fratello.