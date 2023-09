NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Settembre 2023

Grande Fratello

Parla Beatrice Luzzi

Nonostante il Grande Fratello sia iniziato soltanto da due settimane, senza dubbio una delle concorrenti più discusse di questa edizione è Beatrice Luzzi. Negli ultimi giorni infatti l’attrice sembrerebbe avere mezza casa contro, ed è stata protagonista di diverse liti. Anche nel corso dell’ultima diretta, andata in onda su Canale 5 giovedì sera, la Luzzi ha avuto dei forti faccia a faccia con diversi inquilini, e di certo in molti si chiedono già cosa potrebbe accadere nel corso delle prossime settimane. Nel mentre Beatrice, dopo essere stata nominata da gran parte della casa e dopo essersi salvata dal televoto, è stata resa immune da Cesara Buonamici, e di certo la cosa non ha fatto felici i più.

Sempre nel corso della diretta però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Beatrice infatti, nel corso di una conversazione con Alfonso Signorini, ha rivelato cosa accade in casa quando si spengono le telecamere. Come è noto infatti quest’anno la diretta si interrompe alle 2 del mattino, per poi riprendere qualche ora dopo. A quel punto l’attrice ha svelato che a telecamere spente ognuno farebbe ciò che vuole. In più la Luzzi ha accusato alcuni dei concorrenti più giovani di restare svegli fino alle 5 del mattino. Le sue parole naturalmente hanno fatto il giro del web e in molti stanno già chiedendo che venga ripristinata la diretta anche di notte.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, solo pochi giorni fa a scagliarsi contro Beatrice Luzzi sui social è stata anche un’ex Vippona. Di chi parliamo? Di Maria Monsè! Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Adesso ho capito perché è stata una delle più nominate della casa. Solo ora scopro di essere stata anche io vittima del suo carattere altalenante. Avendo entrambe la casa a Porto Cervo, in Sardegna, l’ho invitata a tutti i miei eventi, compresa la festa di compleanno di mia figlia Perla, visto che mi aveva detto di avere figli della stessa età. Come ha ricambiato queste mie gentilezze? Bloccandomi”.