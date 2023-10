NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Ottobre 2023

Grande Fratello

Cosa è accaduto tra Beatrice Luzzi e Garibaldi

Come tutti ben sappiamo, all’interno della casa del Grande Fratello è nato un rapporto speciale tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. I due concorrenti poco a poco si sono avvicinati sempre di più fino a quando non è scattato un bacio. Nonostante nelle ultime ore tra l’attrice e il collaboratore scolastico ci siano state alcune tensioni e la loro relazione pare essere in bilico, qualche giorno fa è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web e della casa.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi infatti si sono nascosti sotto le coperte insieme e in molti si sono chiesti cosa fosse successo. Questa sera così nel corso della nuova diretta la questione è stata affrontata e così finalmente Beatrice ha raccontato cosa è accaduto con Garibaldi nel corso della notte, anche a seguito di diverse speculazioni. Queste le sue dichiarazioni, che stanno già facendo il giro del web:

“Se è successo? No, è impossibile. Come si fa. Non è successo. Dei baci si, anche più di uno direi”.

Troppo difficile… se pensi. Ed è esattamente il riassunto della tempesta di sentimenti tra Beatrice e Garibaldi. L'unica cosa da ascoltare è il cuore. #GrandeFratello pic.twitter.com/PxLX6DyXnA — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 19, 2023

Nel mentre Beatrice Luzzi, dopo i recenti screzi con Garibaldi, sembrerebbe essere intenzionata a chiudere la frequentazione. Ma cosa accadrà nel corso dei prossimi giorni? Non resta che attendere per scoprirlo.