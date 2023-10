Spettacolo

Nicolò Figini | 19 Ottobre 2023

Grande Fratello

Le distanze di Beatrice Luzzi

In queste ultime ore prima della puntata Beatrice Luzzi si è goduta un po’ di aria fresca in giardino insieme a Mirko Brunetti. L’ex concorrente di Temptation Island, infatti, ha tentato di capire un po’ di più le dinamiche della Casa e gli ha fatto alcune domande sulla sua frequentazione con Giuseppe Garibaldi.

L’attrice ha affermato di rimproverare al gieffino di non essersi mai esposto in alcun ambito: “Questo è un gioco che richiede di vedere le persone nella loro verità, nei loro pensieri, nel loro cuore e nei sentimenti“. Beatrice, infatti, gli avrebbe chiesto chi vorrebbe vedere fuori dalla Casa e lui non ha risposto.

Secondo Mirko è una domanda un po’ “pesante” e tutti hanno i propri tempi per aprirsi. Tuttavia, la Luzzi non è convinta perché “se lo chiedo alla persona con cui sono fidanzata non mi sembra così grave“. Poi ha proseguito ammettendo di aver preso le distanze da lui siccome “è difficile capire come ragiona“.

Brunetti, quindi dichiara che è un peccato abbiano litigato perché potrebbero aver un valore aggiunto insieme. Beatrice Luzzi, però, lo interrompe parlando al passato e conclude raccontando ciò che non riesce a perdonargli:

“Il fatto che lui abbia raccontato le nostre conversazioni intime è abbastanza imperdonabile”.

Questo ciò che riporta anche il sito Blogtivvu. Voi che cosa ne pensate? Credete che Beatrice e Giuseppe faranno pace prima o durante la puntata di questa sera? Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre, come al solito, continuate a seguirci per molte altre news.