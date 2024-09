Le due “acerrime nemiche” del Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Perla Vatiero, si trovano in questi giorni alla Mostra del Cinema. E forse non vi siete accorti che le due hanno sfilato sul red carpet di Venezia 81 nella stessa giornata, cioè il 6 settembre. Ecco i video dei loro ingressi.

Beatrice Luzzi e Perla Vatiero sul red carpet di venzia 81 nella stessa sera

Ricordiamo benissimo l’edizione del Grande Fratello che si è conclusa a marzo del 2024. E soprattutto ricordiamo molto bene i protagonisti del reality e le dinamiche che si sono create. La prtagonista assoluta è stata Beatrice Luzzi, ma nonostante questo a vincere è stata Perla Vatiero.

Le due donne hanno avuto all’interno della Casa molto battibecchi e litigi e non sono mai andate d’accordo. Infatti anche una volta fuori dal reality non ci sono state frequentazioni nemmeno per sbaglio. E quando si trovavano agli stessi eventi hanno evitato di incrociarsi. Probabilmente lo stesso è accaduto a Venezia 81 poiché entrambe sono presenti alla Mostra del Cinema.

La cosa divertente è che hanno sfilato sul red carpet nella stessa serata, cioè ieri venerdì 6 settembre. Sappiamo che almeno Perla avrebbe dovuto sfilare il giorno prima, ma il maltempo ha fatto rimandare il red carpet. E quindi si sono ritrovati insieme quelli del giovedì e del venerdì. E appunto Perla Vatiero e Beatrice Luzzi hanno sfilato nella stessa giornata. Ecco i video dei loro ingressi dove le vediamo entrambe splendide.

Beatrice Luzzi e Perla Vatiero sul red carpet di Venezia 81 pic.twitter.com/toezCzw47r — disagiotv (@disagio_tv) September 7, 2024

Non sappiamo se le due ex concorrenti del Grande Fratello si sono incrociate anche per sbaglio. A quanto pare non è successo e avrebbero partecipato a eventi diversi. Ma potrebbero incrociarsi da un momento all’altro. In quel caso siamo sicuri che saranno comunque rispettose l’una dell’altra.