Vincenzo Chianese | 23 Gennaio 2024

Stasera, dopo la lite avuta in diretta con la Vatiero, Beatrice Luzzi ha speso gravissime dichiarazioni per Perla in un fuori onda

A seguito della lite che le ha viste protagoniste in diretta, Beatrice Luzzi spende fortissime parole per Perla Vatiero durante un fuori onda. Le dichiarazioni dell’attrice però danno il via a una polemica sul web.

Le parole di Beatrice Luzzi

Questa sera protagoniste della puntata del Grande Fratello sono state Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Chi ha seguito la diretta negli ultimi giorni ha visto che tra le due gieffine non corre buon sangue e tra loro non sono mancate delle accese discussioni. Anche stasera l’attrice e l’ex volto di Temptation Island hanno avuto un durissimo faccia a faccia, durante il quale sono volate parole di ogni tipo. Ma non è finita qui. Poco dopo infatti è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che in questi minuti sta facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Durante un fuori onda, avvenuto poco dopo la lite con la Vatiero, Beatrice Luzzi ha speso fortissime parole per Perla, che hanno fatto storcere il naso ai più. L’attrice infatti, lasciando tutti senza parole, ha affermato:

“Ho l’impressione che mi possa uccidere. Avete visto come mi ha aggredito? Una violenza e una cattiveria esagerata. Io ho paura”.

Naturalmente anche gli altri inquilini del Grande Fratello, nell’ascoltare le parole di Beatrice Luzzi, hanno reagito in modo non del tutto positivo. Quasi tutta la casa infatti ha trovato eccessive le parole dell’attrice, così come la maggior parte degli utenti sui social. Ma cosa accadrà nelle prossime ore tra Beatrice e Perla? Non resta che attendere per scoprirlo.