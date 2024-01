NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Gennaio 2024

Grande Fratello

Questa sera nel corso della diretta del Grande Fratello c’è stata un’accesa e durissima lite tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero e tra le due sono volate parole grosse.

È lite tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero

Negli ultimi giorni non sono mancati forti scontri tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Sembrerebbe infatti che tra le due concorrenti del Grande Fratello non ci sia feeling e così stasera, nel corso della nuova diretta, la questione è stata affrontata. Ma non solo. Le due gieffine hanno anche avuto modo di avere un faccia a faccia, durante il quale è scoppiata una durissima lite. Tra l’attrice e l’ex volto di Temptation Island sono anche volate parole grosse, che non sono passate inosservate.

La discussione, come chi segue la diretta sa bene, è nata per le pulizie della casa e in particolare la Luzzi ha accusato la Vatiero di non contribuire in maniera attiva alle faccende domestiche. Perla a quel punto è letteralmente esplosa e ha negato le parole dell’attrice, sottolineando di aver più volte pulito l’appartamento senza l’aiuto di nessuno.

A quel punto, a sorpresa, Beatrice Luzzi attaccando la Vatiero ha affermato: “Hai dei modi da boss”. Pronta la replica di Perla, che ha aggiunto: “Assolutamente no. La boss sei tu, guardi le persone e dici loro che devono fare quello che vuoi tu”.

E tra Perla e Beatrice è tempo di un faccia a faccia diretto! 💥 #GrandeFratello pic.twitter.com/tU1SXusqCs — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 23, 2024

Naturalmente tra le due gieffine non c’è stato alcun chiarimento, ma non è escluso che nelle prossime ore tra Beatrice e Perla possa arrivare un ennesimo confronto.