Beatrice e Giuseppe si starebbero frequentando in gran segreto: tutti gli indizi social

Gossip

Nicolò Figini | 5 Aprile 2024

Grande Fratello

Diversi utenti pensano che Beatrice Luzzi stia frequentando in segreto Giuseppe Garibaldi. Ecco i presunti indizi

In queste ultime ore sul web si è diffuso un rumor secondo il quale Beatrice Luzzi starebbe uscendo in gran segreto con Giuseppe Garibaldi. Andiamo alla scoperta di tutti i presunti indizi che i fan hanno raccolto sui social.

Il presunto flirt segreto di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno davvero voltato pagina dopo il Grande Fratello? Durante la loro intervista a Verissimo l’attrice ha assicurato che è impossibile che possa esserci un ritorno di fiamma: “Abbiamo infranto la magia, l’abbiamo disintegrata“. Però i fan non sembrano essere del tutto convinti e hanno raccolto una serie di indizi che confermerebbero una frequentazione in corso.

Nella sua vita ha sempre voluto vivere le storie d’amore lontano dai riflettori, ma con Garibaldi ha scelto di fare il contrario dandogli una possibilità al Grande Fratello. Da questo concetto è partita l’ipotesi dei fan: Beatrice ha deciso di frequentare Giuseppe fuori dal reality e darsi una reale chance.

Gli indizi però non finiscono qui perché c’è chi giura di aver sentito la risata di un uomo nel corso dell’intervista di Beatrice Luzzi a Casa Chi. Un utente scrive che Beatrice Luzzi “lo stava palesemente guardando durante il collegamento“. Poi ha aggiunto:

“Non stava pensando a cosa rispondere, ma stava guardando qualcuno che era lui, è così palese. Anche come rideva quando le hanno chiesto perché ha chiuso? Certo che ride, oltre a non avere chiuso, ce l’aveva davanti”.

Un’altra questione sospetta sta nel fatto che Giuseppe Garibaldi sembra essere sparito dai radar durante le vacanze di Pasqua, per poi essere tornato sui social il 3 aprile 2024 mostrandosi sul lungomare di Reggio Calabria.

Cosa ci sia di vero in tutta questa storia non lo possiamo sapere, anche perché altri utenti del web affermano di aver visto Giuseppe in un bar del suo paese mentre la Luzzi era impegnata con l’intervista.

Per capire meglio dovremo attendere dichiarazioni da parte dei diretti interessati, ma fino ad allora è bene prendere per buono ciò che è stato detto più volte: tra Beatrice e Giuseppe è finita.