NEWS

Redazione | 1 Aprile 2024

Grande Fratello

Nel corso della puntata di Pasqua di Verissimo, Beatrice Luzzi ritrova (a sorpresa) Giuseppe Garibaldi. Alle domande di Silvia Toffanin l’attrice risponde con onestà e svela se c’è possibilità per un futuro fuori con l’ex inquilino.

Beatrice Luzzi ritrova Giuseppe Garibaldi

È trascorsa quasi una settimana dal termine del Grande Fratello. La 17esima edizione del reality, che ha visto trionfare Perla Vatiero, è perciò giunta a conclusione dopo ben 197 giorni. Protagonista assoluta della stagione è stata senza ombra di dubbio Beatrice Luzzi.

L’attrice è stata, volente o nolente, al centro delle gran parte delle dinamiche. Grazie a un carattere forte e a un temperamento intenso, la Luzzi era data per molti come papabile trionfatrice del reality. Beatrice si è però classificata al secondo posto alle spalle della Vatiero che, forte del calore e dell’affetto del suo fandom, l’ha sconfitta al televoto finale con il 55% (contro il 45%).

A distanza di qualche giorno dall’uscita dalla casa più spiata d’Italia, l’attrice è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Nel corso della lunga intervista che l’ha vista protagonista Beatrice si è raccontata attraverso carriera e vita privata.

Una parte fondamentale del suo percorso all’interno del Grande Fratello è stata anche la sua storia con Giuseppe Garibaldi. L’inquilino, che è stato eliminato dal reality a un passo dalla finale, è apparso nel salotto del weekend di Canale 5 per una sorpresa alla Luzzi.

“Non so se è gradita la sorpresa“, si informa la conduttrice all’ingresso del concorrente. “No“, è stata l’ironica ma allo stesso tempo secca risposta di Beatrice Luzzi. L’attrice si è poi raccontata spiegando perché, a suo parere, non c’è possibilità per i “Beabaldi” fuori dalla casa.

“C’è un punto che non abbiamo risolto e non possiamo risolvere qui e secondo me è il grande scalino che ci ha profondamente divisi. C’è una visione completamente diversa di alcune cose che ci divide – ha spiegato – L’abbiamo affrontata tante volte e io ho preso così tante delusioni che non me la sento di affrontarla subito. Credo che lui abbia bisogno di molto tempo per capire le sfumature. Non posso che aspettare. Nel frattempo io faccio la vita mia“.

“Ma può esserci amore?“, ha poi chiesto Silvia. “Abbiamo purtroppo infranto la magia. La magia è qualcosa di molto delicato e quando nasce va rispettata. L’abbiamo disintegrata“, ha risposto tranchant la Luzzi.

“A onor del vero anche io effettivamente ho sbagliato. Sono stata molto imprudente, non mi sono regolata. Dovevo aspettare, dovevamo conoscerci con molta più qualità. Lui mi avrebbe potuta capire meglio, invece mi ha capita dopo 5 mesi. Io ho corso tanto sia all’inizio, sia nell’essere molto realistica nel dirgli che poi non avrebbe retto fuori. Mi sono comportato con lui come con una persona che aveva fatto la mia vita, invece lui ne aveva fatta un’altra. Sono stata molto imprudente“, ha spiegato.

“È un punto – chiude Beatrice – Non posso perché so che ci ritroveremmo in tanti di quei guai ogni giorno e ogni ora. Sarebbe durissima per lui e anche per me“. “Io avevo già detto che conosco benissimo la sua idea. Avendo due figli vive una realtà diversa rispetto alla mia“, ha commentato Garibaldi.