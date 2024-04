Elisa Visari avrebbe lasciato Damante dopo aver scoperto dei messaggi con la De Lellis

Gossip

Nicolò Figini | 5 Aprile 2024

Stando agli ultimi gossip in circolazione in queste ore pare che Elisa Visari abbia lasciato Andrea Damante dopo aver scoperto delle chat segrete tra lui e Giulia De Lellis. Ecco che cosa sappiamo.

Il rumor su Giulia De Lellis e Andrea Damante

Nel corso degli ultimi mesi si sono susseguiti diversi gossip per quanto riguarda due coppie molto note sui social: stiamo parlando di Elisa Visari con Andrea Damante e Giulia De Lellis con Carlo Beretta. Si è anche arrivati a pensare che la causa della fine dei rispettivi rapporti fosse stato un ritorno di fiamma tra il DJ e l’influencer.

Sembra che a confermare in qualche modo tutto ciò ci abbia pensato Gabriele Parpiglia durante il programma ‘Password‘ in onda su RTL 102.5. Il giornalista, oltre ad aver confermato le rotture, ha anche spiegato che Elisa avrebbe lasciato Andrea dopo aver scoperto dei messaggi tra lui e la De Lellis:

“Vi spiego che cosa è successo. In uno dei locali che frequenta Giulia, ovvero il Volt, si è presentato Andrea Damante, che è andato lì per tentare di riprendere la sua ex Elisa Visari. Quando è arrivato però ha trovato la sua ex con Simone Susinna. Ma perché è finita la storia tra Andrea ed Elisa?

Tra l’altro loro convivevano e stavano insieme da circa quattro anni. Da quello che mi risulta è finita perché pare che la Visari abbia trovato dei messaggi tra Damante e la ex storica Giulia De Lellis, che invece fino a poco tempo fa stava con Carlo Beretta. Elisa ha preferito sloggiare e sulla sua strada è arrivato Susinna”.

Cosa ci sia di vero in tutto ciò ovviamente non è dato saperlo perché nessuno dei diretti interessati ha parlato. Al momento nessuno si sta facendo vedere da diverso tempo con la rispettiva dolce metà, di conseguenza sembrerebbero certe le separazioni. Sui motivi e sul presunto ritorno di fiamma, tuttavia, continuano a esserci molti dubbi, che potranno essere cancellati solo dai protagonisti di questa vicenda.