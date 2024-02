“Uno schiaffo alla Luzzi”, Beatrice in lacrime per la battuta di Marco (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 4 Febbraio 2024

Grande Fratello

Beatrice Luzzi è scoppiata a piangere ieri sera dopo una battuta infelice fatta da Marco Maddaloni davanti a tutta la casa del Grande Fratello.

Le lacrime di Beatrice Luzzi

Ieri sera si è tenuta una cerimonia durante la quale sono stati presentati i cortometraggi girati da Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. Nel corso della serata, che sembrava molto tranquilla, Marco Maddaloni ha prima lanciato una frecciatina a Varrese e poi ha fatto piangere la Luzzi.

Non abbiamo dei video a disposizione del momento esatto, ma dai post del web riusciamo a capire che il tutto è avvenuto durante un battibecco scherzoso tra lo sportivo e l’attore. Hanno parlato di ricreare la scena dello schiaffo di Will Smith e Chris Rock agli Oscar, ma hanno messo in mezzo Beatrice che in quel momento non c’entrava nulla: “Lui ha offeso mia moglie e ora do uno schiaffo alla Luzzi“.

L’attrice li ha sentiti ed è scoppiata a piangere, come ha spiegato in seguito, non per la battuta in sé ma perché viene tirata sempre in mezzo dagli altri. Quando se n’è accorto Maddaloni ha cercato un confronto: “Tu sei veramente piena, non è facile gestire tutto questo. Mi dispiace. Il tuo nome è uscito perché sei la regista“.

Beatrice Luzzi ripete di essere stanca di essere al centro dell’attenzione anche quando non ha nulla a che vedere con una discussione. Maddaloni, però, non è d’accordo e ha un dubbio: “Devo iniziare a pensare che vuoi creare qualcosa, ma cosa non lo so“. L’attrice si alza ancora più infastidita e se ne va dai suoi amici per cercare un po’ di conforto.

una persona piangendo ti dice che ha capito che era uno scherzo e non ce l’ha con te, che è stato solo il trigger per uno sfogo per altro, e tu le dici che sta facendo tutto per creare la clip per la puntata? la bassezza, lo squallore, la mancanza di empatia#grandefratello pic.twitter.com/l8HCLZn22n — gaia (@lovemehow_) February 4, 2024

La consolazione, per sua fortuna, la trova tra le braccia di Greta Rossetti e di Stefano Miele. In particolare quest’ultimo usa parole molto dolci per descrivere la persona che è: “Non tutti sono abituati a vivere la vita che viviamo noi, giuro che ti capisco“. Gli è dispiaciuto vederla in quello stato e ha tentato di tirarle su il morale.

Bea e’ rimasta giustamente male dalla battuta di Maddaloni, scaturita dal comportamento ridicolo del paziente durante la sua premiazione.

Meno male c’era 🍯 vicino a lei, e che le ha detto le verità che pensiamo anche noi! Forza Bea❤️#GrandeFratello #varresefuori pic.twitter.com/1fKSyRcJOs — l’Anta della Discordia (@mathi_pi) February 3, 2024

Alla fine si sono abbracciati e Miele le ha dato un bacio sulla guancia. La serata si è conclusa, ma di tutto ciò se ne parlerà sicuramente in diretta.