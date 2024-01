NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Gennaio 2024

Grande Fratello

Nelle ultime ore Beatrice Luzzi si è più volte scagliata contro Greta Rossetti. Adesso però a intervenire e a dire la sua è la mamma della gieffina, che sui social sbotta contro l’attrice.

La mamma di Greta vs Beatrice Luzzi

Negli ultimi giorni a scagliarsi in più di un’occasione contro Greta Rossetti è stata Beatrice Luzzi. Solo in queste ore l’attrice è tornata alla carica contro l’ex tentatrice di Temptation Island, spendendo per lei parole che non sono passate affatto inosservate. Il web nel mentre si è letteralmente diviso e a sorpresa ieri sera a decidere di intervenire è stata anche la mamma di Greta. Con una serie di storie postate sui social così Marcella Bonifacio si è duramente scagliata contro Beatrice, con parole che tuttavia hanno scatenato l’ira di alcuni fan dell’attrice, e non solo. Queste le dichiarazioni della madre della Rossetti:

“Hai una certa età, sei anche più grande di me. Vorrei vederti da vicino per dirtene quattro. In casa ti mancava solo la scopa, per il resto sei corsa dietro a tutti. Hai più tu della tentatrice che mia figlia, che ha 25 anni”.

Ma non è finita qui. Poco dopo infatti la mamma di Greta Rossetti è tornata alla carica contro Beatrice Luzzi e ha così proseguito il suo sfogo. Marcella ha continuato a criticare l’attrice, dichiarando:

“Complimenti a Vittorio. Sei molto più maturo di Beatrice, che è vergognosa. Istigatrice ok, ma sei anche una mamma, Non sei un esempio bello per chi guarda. Io non avrei mai fatto una roba del genere. Devo dire che qualche problema ce l’ha. Comunque ho un conto in sospeso con lei. Aveva parlato male anche di me”.

Bea ha sgravato sì, ma la mamma di Greta è andata solo peggiorando con sto video no sense. #GrandeFratello#Luzzers pic.twitter.com/0szUOw2ge4 — Anna Maria (@Arwen19887) January 26, 2024

Sul web nel mentre già in molti attendono di scoprire se nei prossimi giorni ci sarà un faccia a faccia tra Beatrice Luzzi e la mamma di Greta Rossetti. Non resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello però per scoprirlo.