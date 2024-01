Beatrice Luzzi, messaggi di sostegno dai volti noti! Un’ex vippona attacca gli altri inquilini: “4 scappati di casa”

NEWS

Debora Parigi | 3 Gennaio 2024

Grande Fratello

Arriva la vicinanza social a Beatrice Luzzi per il lutto che ha subito e arrivano i messaggi di cordoglio e sostegno da parte di molti volti noti, anche ex concorrenti del GF. Tra i messaggi anche delle forti critiche agli altri inquilini della Casa.

Messaggi di cordoglio per il lutto di Beatrice Luzzi da parte di alcuni vip

La notizia della morte del padre di Beatrice Luzzi (che ha lasciato quindi la Casa del Grande Fratello) ha colpito tutti. Il web si è unito per mostrare la propria vicinanza all’attrice con tantissimi messaggi. E il cordoglio è arrivato anche da molti volti noti della TV e dello spettacolo.

La pagina Instagram del Grande Fratello ha infatti pubblicato un post con scritto: “La squadra di Grande Fratello abbraccia forte Beatrice in questo momento di grande dolore”. E così sotto a questo post ci sono stati migliaia di commenti pieno di affetto. Tra i vip troviamo il messaggio di Adriana Volpe: “Condoglianze Beatrice, per tutti sei la vincitrice morale di questa edizione. L’unica che non si è piegata alle cattiverie e alle angherie gratuite”.

Un cuore spezzato è stato il commento di Rebecca Staffelli, addetta social durante le puntate del Grande Fratello. Mentre un messaggio c’è stato anche da parte di Jill Cooper, ex concorrente del reality: “Condoglianze Beatrice non c’è dolore più grande…e non ci sono parole di conforto”.

Ma tra i messaggi di cordoglio per Beatrice Luzzi ci sono state anche parole di critica nei confronti di molti degli inquilini rimasti in gioco. È il caso di Rita Dalla Chiesa che ha scritto: “E adesso solo rispetto. Ogni frase di ‘circostanza’ sarebbe finta, come la maggior parte delle persone che sono rimaste nella casa”. Molto critica è stata anche Daniela Martani: “A quei 4 scappati di casa rimasti al Grande Fratello fategli sapere che il padre di Beatrice è morto, almeno gli evitate le pessime figure di m***a che stanno facendo in queste ore insieme a tutte quelle fatte in 3 mesi di trasmissione. Vergogna”.

Altra forte critica è arrivata da Rossella Erra, volto della Rai. L’opinionista dei programmi di Milly Carlucci ha scritto: “Dopo avere passato mesi in balia di offese e tradimenti, dopo una notte di Capodanno isolata e con nessuno a confortarla (se non Stefano e Sergio) mi stringo ancor di più a Beatrice Luzzi per questa tremenda e dolorosa perdita. La maggior parte della Casa non ti ha capita, ma fuori c’è un’onda d’amore e di affetto per te. Anche se forse non sufficiente, in questo momento, prova ad utilizzare questo amore per ricavarne un briciolo di sollievo”.