NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Gennaio 2024

Grande Fratello

Questa mattina Beatrice Luzzi ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello, a seguito dell’improvvisa morte di suo padre. Poco fa così gli autori del reality show hanno informato gli inquilini dell’accaduto e non sono mancate le loro reazioni.

La reazione della casa alla morte del padre di Beatrice Luzzi

Ore intense le ultime nella casa del Grande Fratello. Questa mattina infatti a causa di motivi personali, Beatrice Luzzi ha dovuto lasciare improvvisamente la casa. In seguito lo staff dell’attrice ha annunciato che Paolo Luzzi, padre dell’attrice, questa notte è morto e così l’ex volto di Vivere ha prontamente abbandonato il programma per riunirsi con la sua famiglia e affrontare il lutto che l’ha colpita. Nel mentre sul web i fan del programma, e non solo, stanno inviando tutto il loro affetto alla Luzzi, che potrebbe non rientrare più in gioco. Attualmente infatti Beatrice è impegnata, come è giusto che sia, a stare al fianco dei suoi cari e non sappiamo cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni.

In casa intanto i concorrenti hanno prontamente notato l’assenza dell’attrice e qualcuno si è chiesto cosa fosse accaduto. Poco fa così gli autori del Grande Fratello sono stati costretti a rivelare la notizia a tutto il gruppo.

Gli inquilini hanno dunque scoperto della morte del padre di Beatrice Luzzi e a quel punto non sono mancare le loro reazioni. Tuttavia sui social alcuni utenti hanno notato i differenti atteggiamenti di alcuni protagonisti del reality show. Mentre le persone più vicine all’attrice, tra cui Vittorio Menozzi e Fiordaliso, si sono ammutolite e sono scoppiate in lacrime, gli altri, che con Beatrice non hanno avuto rapporti sereni nel corso dei mesi, non sembrerebbero aver accusato più di tanto il colpo.

I ragazzi in casa l’hanno appena saputo zia fiorda Rosy e Vittorio piangono, la reazione diversa dei due gruppi. #GrandeFratello pic.twitter.com/tnBXZuMB6q — 𝙢𝙖𝙧𝙮 ❄️ (@cuorebianko) January 3, 2024

Nel mentre ancora una volta noi di Novella2000.it ci uniamo al dolore della Luzzi e le inviamo un forte abbraccio.