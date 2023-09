Spettacolo

Andrea Sanna | 21 Settembre 2023

GF Nip

Il monologo di Beatrice Luzzi

Ancora turbata dopo quanto accaduto ieri sera, Beatrice Luzzi questa mattina si è ritrovata a parlare tra sé e sé in cucina. Mentre preparava delle omelette per colazione l’attrice ha parlato ai suoi figli. Rivolgendosi alla prima telecamera disponibile ha fatto un discorso.

Pensiero che va in qualche modo ad attaccare anche i suoi coinquilini, a detta sua manipolati dai modi di fare di Rosy Chin. Queste le parole utilizzate da Beatrice Luzzi:

“Ragazzi, non so che ore sono, ma se state andando a scuola mi raccomando ‘testa alta’! E ricordatevi di Gesù che predicava bene ed è stato crocifisso. È così, la folla viene manipolata molto facilmente. Il libero pensiero, quello critico, indipendente e che vi ho insegnato, si paga caro. Ma è la più grande libertà. Andate a studiare. Avrete le armi per vedere le situazioni e difendere le vostre ragioni”.

A seguire Beatrice Luzzi ha spiegato che ciò che più le è dispiaciuto ieri è che nessuno, al di là delle ragioni e accuse, si sia alzato per “difendere una persona aggredita dal branco. E questo accade spesso….”.

Da questo momento in poi l’audio ha cominciato ad andare a intermittenza, fino a che la regia l’ha rimosso del tutto, mentre Beatrice Luzzi continuava il suo monologo. A seguire gli autori hanno spostato l’attenzione in altre stanze e per qualche minuti abbiamo ritrovato la regia unica in Casa.

Molti utenti del web si sono detti dalla sua parte e hanno trovato poco rispettoso l’atteggiamento dei compagni nei suoi confronti. Ad ogni modo però non è mancata qualche critica, in cui qualcuno ha suggerito a Beatrice Luzzi di evitare di rimuginare ancora, altrimenti rischia per passare come una vittima.

Di sicuro questo sarà oggetto di puntata e questa sera Alfonso Signorini affronterà la questione con la diretta interessata e gli altri inquilini del Grande Fratello. Si arriverà a un chiarimento definitivo stavolta tra Beatrice Luzzi e i compagni?