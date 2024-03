Molto prima di entrare al GF Beatrice Luzzi presentava Linea Verde (ma nessuno se lo ricorderà)

NEWS

Debora Parigi | 16 Marzo 2024

La conosciamo come attrice e in particolare per il suo ruolo nella soap opera Vivere, ma Beatrice Luzzi ha fatto anche molti programmi TV. In particolare, è stata anche conduttrice. Tra questi c’è Linea Verde, ma sicuramente pochi telespettatori la ricorderanno. Ecco un vecchio video su di lei in questo ruolo.

Quando Beatrice Luzzi era conduttrice di Linea Verde

Oggi è la concorrente del Grande Fratello preferita dal pubblico, in passato è stata amatissima (e odiatissima) nel ruolo di Eva Bonelli nella soap opera Vivere, e poi tanto teatro, film, TV. Insomma Beatrice Luzzi è un’artista a 360 gradi e forse in pochi la ricordano anche nel ruolo di conduttrice. Sì perché lei, parlando di programmi TV, ha ricoperto spesso il ruolo di opinionista o autrice.

Se vi diciamo Linea Verde vi viene in mente qualcosa con la Luzzi? Sì, l’attrice ha anche condotto uno dei programmi più famosi della Rai e lo ha fatto nella stagione 2002/2003. Il pubblico più adulto forse la ricorda, mentre quello più giovane ovviamente no, poiché troppo piccolo o nemmeno nato.

Proprio oggi è spuntato sul web un vecchio video di Beatrice Luzzi alla conduzione di Linea Verde. La qualità dell’immagine non è delle migliori, anche perché parliamo di una stagione del noto programma che risale a più di 20 anni fa. Ecco qua sotto un estratto di una delle tante puntate condotte da lei:

déjà vu?



SE VI DICO CHE ME LA STO FACENDO SOTTO 💀✈#grandefratello #beatriceluzzi pic.twitter.com/DKtu0pYns5 — nik 🥀 (@chiamamienne) March 16, 2024

Come dicevamo, Beatrice Luzzi si è dedicata per la maggior parte alla recitazione, dividendosi tra televisione, cinema e teatro. Tra i film al cinema ricordiamo ad esempio Travolti dal destino, del 2002. Mentre in TV, dopo Vivere, ha avuto ruoli in serie TV come Il maresciallo Rocca, Don Matteo, Provaci ancora prof, I Cesaroni, L’allieva e la soap opera Un posto al sole. Per cocludere col teatro, ha fatto parte, tra le altre, de La bisbetica domata di William Shakespeare, adattamento di Alessandro Capone.