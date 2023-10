Beatrice Luzzi rivela cosa significa il gesto che compie quando vince un televoto

Spettacolo

Nicolò Figini | 17 Ottobre 2023

Grande Fratello

Il gesto di Beatrice Luzzi

Questa sera ne sono successe di tutti i colori dentro la casa del Grande Fratello. Tra i momenti più importanti possiamo ricordare il confronto tra Heidi Baci e suo padre, il quale ha usato parole molto dure per descrivere il rapporto con Massimiliano Varrese. Quest’ultimo si è dispiaciuto ma è anche scoppiato a piangere in privato in seguito. Poi è stato il turno di Beatrice Luzzi.

La concorrente era in nomination con Rosy Chin e Grecia Colmenares. Come accade quasi ogni volta che è in nomination, anche questa volta l’attrice è stata votata come la preferita dal pubblico a casa.

Ha ottenuto il 64% delle preferenze e così ha potuto scegliere chi mandare a rischio eliminazione la prossima settimana.

Per festeggiare, a un certo punto, Beatrice Luzzi ha fatto un gesto con la mano. Il conduttore, allora, le ha chiesto quale significato avesse dato che lo fa ogni volta.

Lei ha risposto che è dedicato ai suoi figli, una combinazione dei gesti scaramantici che fanno proprio loro. Una sorta di modo per ricordare i ragazzi che la stanno aspettando fuori dal reality.

Voi lo avevate sospettato?